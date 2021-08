Le Galaxy Z Fold 3 ne serait pas beaucoup moins cher que le Z Fold 2

Samsung va très prochainement annoncer son Galaxy Z Fold 3 et son Z Flip 3. Aujourd’hui, le célèbre leaker Evan Blass fait fuiter les prix. Si le Z Fold devrait rester toujours aussi onéreux, le Z Flip 3 proposerait un tarif intéressant.

Le 11 août prochain, Samsung tiendra sa conférence Unpacked. Le constructeur y dévoilera tout un tas de produits, dont ses nouveaux terminaux pliables, à savoir le Z Fold 3 et le Z Flip 3. Le célèbre leaker Evan Blass nous donne aujourd’hui leur tarif via une fuite.

Evan Blass publie ainsi des visuels sur lesquels on peut voir les prix des produits. Selon lui, le Z Fold 3 serait ainsi vendu soit à 1899 euros, soit à 1999 euros. Tout dépendra bien entendu de votre modèle (suivant le stockage). Ce tarif affiché est quasiment similaire à celui du Z Fold 2, sorti en 2020. Pour rappel, ce terminal est vendu 2020 euros.

Un Galaxy Z Flip 3 moins cher que le premier

Le Z Flip 3, en revanche, devrait être proposé à un prix plus attractif que son aîné. La fuite indique ainsi que le terminal pourrait être vendu à 1099 euros ou 1149 euros. Cela reste très cher, certes, mais tout de même moins que le premier modèle qui flirtait avec les 1500 euros. Les smartphones pliables ne sont pas encore abordables, loin de là, mais au moins, ils vont dans le bon sens.

A lire aussi – Galaxy Z Fold 3 : le smartphone pliable dévoile sa fiche technique, ses prix et tous ses coloris

La fuite dévoile également les prix des autres produits qui devraient être annoncés. Ainsi, la Galaxy Watch 4 est affichée à 279 euros, 309 euros, 379 euros et 409 euros selon les modèles. On le rappelle, la montre devrait être déclinée en plusieurs tailles et dans une version classique et normale. Enfin, les Galaxy Buds 2 sont eux affichés à 159 euros.

Décidément, la conférence de Samsung ne laissera plus aucune surprise. Le constructeur ne prévoit pas, semble-t-il, de présenter d’autres produits. Oubliez par exemple le Note 21 qui n’existe tout simplement pas. La firme coréenne l’a confirmé. Elle mise en effet tout sur ses deux smartphones pliables, ses produits les plus chers, mais aussi les plus aboutis. Pour s’en procurer un, il faudra donc casser sa tirelire.