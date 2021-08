Vivo imagine un étrange capteur photo télescopique qui se déploie comme une longue-vue

Vivo a déposé un brevet pour un APN doté d’un zoom télescopique pour smartphone. Le but est ainsi d’améliorer le niveau de zoom, tout en débarrassant la coque arrière d’un module photo encombrant. Le site LetsGoDigital a publié des concept art pour nous monter à quoi cela pourrait ressembler.

Les brevets permettent de se rendre compte des idées explorées par les marques et de leurs pistes de travail. Celui du jour a été déposé par Vivo auprès du bureau international de la propriété intellectuelle, et concerne un appareil photo sur smartphone.

Pour illustrer son brevet, la marque chinoise a bien entendu inclus des schémas. Le site Letsgodigital, qui est connu pour ses rendus 3D, a décidé de lui donner vie en partenariat avec Technizo Concept, et ce avec des visuels concrets. Le résultat est un système de zoom télescopique très intriguant.

L’idée est ainsi de faire disparaître le module photo dans le corps du smartphone lorsqu’il n’est pas utilisé. Ainsi, nous avons une coque sans fioritures. Si vous devez prendre des photos, le module s’élève alors.

Vivo imagine un APN à la manière d'une longue vue

Différents segments, imbriqués les uns dans les autres comme dans une longue vue, mais de manière verticale, apparaissent alors. Il s’agit de lentilles qui, une fois placées devant l’objectif, peuvent changer le niveau du zoom selon l’envie de l’utilisateur. Une manière d’améliorer le zoom de nos smartphones sans forcément les surcharger d’autres capteurs.

Bien entendu, ce n’est qu’un brevet et il y a des chances que nous ne le voyions jamais en action. Toutefois, Vivo pourrait tout de même tenter cette approche, surtout que ce ne serait pas la première fois que la marque nous gratifierait d’une caméra pop-up. On se souvient du V17 Pro qui utilisait grosso modo la même idée.

Letsgodigital pointe du doigt quelques petits soucis qui pourraient freiner le constructeur dans l’application de son brevet : l’absence de flash, par exemple. Celui-ci n’a pas du tout sa place dans les documents déposés. De même, la fragilité de l’ensemble pourrait laisser dubitatif, mais on imagine aisément que Vivo a dû y penser.

Quoi qu’il en soit, cette idée est clairement originale et pourrait en inspirer d’autres. Il est vrai qu’aujourd’hui, les modules photos prennent de plus en plus de place sur nos smartphones et les cacher à l’intérieur du châssis pourrait être une solution.

Source : LetsGoDigital