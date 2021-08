La Galaxy Watch 4 avec l’OS Wear de Google se montre pour la première fois

La Galaxy Watch 4 devrait être présentée très bientôt lors du prochain événement Unpacked de Samsung. Aujourd’hui, nous avons des photos volées du terminal qui nous montre son design, mais aussi une première image de sa toute nouvelle interface conçue par Google : Wear.

La conférence Unpacked de Samsung, c’est dans neuf petits jours. Le constructeur va présenter son nouveau Galaxy Z Fold 3, son Z Flip 3 mais aussi ses écouteurs Galaxy Buds 2. Ce ne sera pas tout, puisque les nouvelles Galaxy Watch et Watch 4 Classic seront aussi dévoilées, avec un tout nouvel UI.

Cet UI se montre d’ailleurs pour la première fois dans une photo volée par 91mobiles. Le site dévoile deux modèles de la Watch Classic sur l’écran de démarrage, le premier que vous verrez en déballant le produit. C’est bien cet UI qui nous intéresse aujourd’hui.

En effet, la Galaxy Watch 4 sera la première montre connectée à être dotée du nouvel OS combinant des éléments de Wear OS et de Tizen. Pour le moment, on ne sait pas trop ce que ça pourrait donner à l’utilisation, mais il est certain que le constructeur coréen va longuement s’attarder dessus pendant sa présentation. On suppose que l’UI devrait reprendre des codes connus de ses inspirations.

Les Galaxy Watch seront dotées d'un tout nouveau processeur

Les Galaxy Watch 4 vont donc prochainement garnir le catalogue de Samsung. Ici, nous voyons ceux modèles, un avec un cadran noir, l’autre argenté. Notons la présence de boutons sur le côté pour interagir avec l’OS, bien que l’écran soit aussi tactile.

La montre connectée serait vendue en deux tailles : 40 mm et 44mm. Elles devraient embarquer un SoC Exynos W920, un tout nouveau processeur signé Samsung, mais aussi une batterie de 247 ou 340 mAh selon la taille. Si nous n’avons pas encore de prix, Sammobile se risque à dire qu’elle devrait coûter entre 470 et 530 euros.

La Watch ne sera certainement pas le clou du spectacle de cette conférence Unpacked. L’accent devrait être mis sur les deux stars attendues, à savoir les smartphones pliables Z Fold 3 et Z Flip 3. N’espérez pas voir le Galaxy Note 21 cette année, puisque Samsung a déjà annoncé qu’il ne serait pas de la partie.

Source : Sammobile