Galaxy Z Fold 3 : le smartphone pliable dévoile sa fiche technique, ses prix et tous ses coloris

L'édition 2021 de la conférence Unpacked de Samsung aura lieu le 11 août prochain et nous connaissons déjà les caractéristiques du Galaxy Z Fold 3, le nouveau smartphone à écran pliable.

La conférence Samsung Unpacked 2021 va se tenir dans quelques jours et le Galaxy Z Fold 3 se dévoile de plus en plus. Après la confirmation de toutes les fuites concernant les photos officielles du smartphone à écran pliable, c'est au tour des caractéristiques du téléphone de la marque coréenne qui ont été dévoilées par le très bien informé Snoopytech sur Twitter.

Ainsi, le Galaxy Z Fold 3 est décliné en deux versions : le modèle 256 Go et la variante 512 Go. Le smartphone à écran pliable de Samsung est composé d'un écran AMOLED de 7,6 pouces avec une définition de 2208 x 1768 pixels et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, d'un deuxième écran AMOLED de 6,2 pouces avec une définition de 2260 x 816 pixels et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Il est aussi doté d'un processeur Snapdragon 888 et d'une batterie de 4400 mAh. D'un poids de 271 grammes, le téléphone possède la norme IPX8 qui est l'indice de protection le plus élevé.

Concernant la partie photo, nous retrouvons un triple capteur constitué d'un module principal de 12 MP, d'un ultra grand-angle de 12 MP et d'un téléobjectif de 12 MP avec zoom optique 2x ; d'un capteur frontal de 10 MP et d'un capteur de 4MP sous l'écran principal pliable.

Galaxy Z Fold 3 : 2009 € pour le 256 Go et 2099 € pour le 512 Go

Hormis les principales caractéristiques, Snoopytech a aussi dévoilé les prix des deux versions Galaxy Z Fold 3 pour le marché européen. Il faudra débourser 2009 euros pour acquérir le modèle 256 Go ou 2099 euros pour avoir la variante 512 Go du téléphone.

L'internaute a indiqué que le Samsung Galaxy Z Fold 3 sera disponible avec une mémoire vive de 12 Go de RAM. Aucun modèle comprenant 8 ou 16 Go de RAM ne sera commercialisé. Enfin, le Galaxy Z Fold 3 est proposé en trois coloris au choix, à savoir : le noir, le vert et l'argent.

Toutes ces nouvelles informations concernant le Samsung Galaxy Z Fold 3 seront certainement confirmées au cours de la conférence Unpacked de Samsung qui, pour rappel, se tiendra le 11 août prochain.