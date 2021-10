Le Galaxy Z Fold 3 se fait torturer en vidéo pour prouver sa résistance

Samsung a grandement amélioré la résistance de ses smartphones pliants avec les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Le géant coréen a voulu rassurer les futurs clients en dévoilant comment les smartphones étaient testés.

Samsung a sorti une nouvelle vidéo dans laquelle on découvre comment ses nouveaux smartphones pliants sont testés pour s’assurer qu’ils soient plus résistants que jamais. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sont la première génération de smartphones pliables qui sont certifiés IPX8 pour la résistance à l’eau. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas officiellement résistants à la poussière, même si des tests indépendants ont déjà prouvé le contraire.

Dans la vidéo, on peut voir les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 passer par une batterie de tests, et ceux-ci ont l’air très rigoureux. Ils mettent à l’épreuve la résistance à l’eau, au froid, à la chaleur, à la pression ou encore aux pliures répétées.

Le Z Fold 3 est-il vraiment le plus résistant des pliables de Samsung ?

Tout d’abord, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sont rangés dans ce qui semble être un frigo géant, qui va tester la résistance des smartphones dans différents environnements. Les smartphones doivent donc être capables de résister à l’humidité, à la chaleur ou encore au froid.

Ensuite, Samsung n’hésite pas à immerger ses deux téléphones dans de l’eau. On peut voir qu’ils continuent de fonctionner sans problème, puisqu’ils sont capables de lire une vidéo tout en étant sous l’eau. D’après Samsung, les smartphones sont capables de résister à 1,5 mètre d’immersion pendant 30 minutes maximum, mais rappelle qu’on parle bien d’immersion dans de l’eau claire. Faire tomber son smartphone dans de l’eau chlorée ou dans la mer pourrait donc bien l’endommager.

Samsung teste également la solidité de son écran, qui est beaucoup plus résistant que la génération précédente. En effet, le Galaxy Z Fold 3 a été le premier smartphone à être compatible avec le stylet S Pen, le géant coréen s’assure donc que la mine ne transperce pas l’écran, quelle que soit la pression appliquée.

Enfin, on peut voir Samsung plier ses smartphones en boucle à l’aide de machines de torture. D’après lui, les téléphones pliables doivent pouvoir supporter 200 000 pliages sans être endommagés, ce qui revient à plier et déplier un téléphone 100 fois par jour pendant plus de cinq ans. Vous pouvez retrouver la vidéo dans son intégralité ci-dessous.