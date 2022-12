Le Galaxy Z Flip 3 5G au prix le plus bas chez la Fnac pour Noël !

Pour fêter cette veille de Noël, la Fnac fait fort et vous propose une remise de 100€ sur le Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ! Mais attention, pour profiter de l'offre, il faut être client Fnac. On vous explique tout sur l'offre et sur ce smartphone pliable ci-dessous.

En vous rendant dès aujourd'hui chez la Fnac, vous pouvez profiter du Samsung Galaxy Z Flip 3 5G avec une réduction exceptionnelle de -100€ ! L'offre est cependant uniquement valable pour les adhérents Fnac.

L'abonnement Fnac coûte cependant 9,99€ la 1ère année. La réduction apparaît ainsi comme toujours très rentable, surtout pour profiter de l'un des smartphones les plus innovants de sa génération !

Le Galaxy Z Flip 3 5G : un smartphone pliable d'exception

On l'a testé en août 2021 et on reste encore stupéfait par la qualité des prestations proposées par le Galaxy Z Fip 3 5G. Samsung ne s'est, en effet, pas contenté de révolutionner le secteur en proposant un écran pliant, le constructeur a également décidé de faire de ce dernier un petit bijou de technologie sur tous les pans.

Le Galaxy Z Flip 3 propose ainsi un design magnifique, la résistance à l'eau (particulièrement remarquable pour un mobile qui se plie), un écran externe de 120Hz très fluide et bien calibré, un écran interne très grand et pratique, le tout pour un prix abordable.

Pour en savoir plus sur le smartphone, retrouvez notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.

Il est disponible chez la Fnac en 4 coloris : noir, crème, vert et lavande.

Et en prime, si vous achetez ce smartphone chez la Fnac, l'enseigne vous offre 4 mois d'abonnement pour Deezer Premium ou Famille (au choix), ainsi que 200€ crédités sur votre compte Fnac+ pour toute souscription simultanément d'un forfait Bouygues Telecom.