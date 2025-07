Le Galaxy S26 Ultra promet des photos ultra nettes grâce à cette évolution qui vient de fuiter

Le Galaxy S26 Ultra s’annonce proche de ses prédécesseurs, mais un détail pourrait tout changer. Samsung préparerait une amélioration importante sur la partie photo. Et cela pourrait enfin corriger un défaut que l’on traîne depuis plusieurs générations.

Le Galaxy S25 Ultra est encore récent, mais les premières fuites autour de son successeur, le Galaxy S26 Ultra, se multiplient déjà. Comme souvent avec Samsung, les rumeurs techniques apparaissent bien avant l’annonce officielle. Certaines évoquaient un nouveau capteur principal, d’autres un capteur plus grand ou signé Sony. Finalement, les derniers éléments vont dans une direction plus prudente, mais sans négliger les améliorations.

D’après le leaker Ice Universe, souvent bien informé sur Samsung, le Galaxy S26 Ultra conserverait le capteur principal Isocell HP2 de 200 MP, déjà utilisé depuis le Galaxy S23 Ultra. La vraie nouveauté viendrait de l’ouverture de l’objectif, qui serait élargie. Cela permettrait à l’appareil de capter plus de lumière, notamment dans les environnements sombres, tout en réduisant le bruit et le flou de mouvement. Cette modification viserait surtout à corriger un défaut bien connu des modèles Ultra : le shutter lag, ce décalage entre le moment où l’on appuie et la capture réelle de la photo.

Le Galaxy S26 Ultra va prendre de meilleures photos dans l’obscurité grâce à une ouverture plus large

Avec cette ouverture plus large, le Galaxy S26 Ultra devrait capter davantage de lumière, surtout en conditions de faible luminosité. Cela permettrait de réduire le flou sur les photos de sujets en mouvement, en utilisant des vitesses d’obturation plus rapides. Le résultat attendu : des images plus nettes, sans besoin de correction logicielle. Cette évolution pourrait aussi améliorer les portraits, grâce à une profondeur de champ plus naturelle et un arrière-plan flouté sans effet artificiel.

Cependant, une ouverture trop large associée à un grand capteur peut entraîner d’autres problèmes, comme des photos floues en gros plan. Ce phénomène a déjà été observé sur d’autres modèles comme le Xiaomi 15 Ultra ou le vivo X90 Pro. Il faudra donc voir si Samsung réussit à éviter ce piège. Le S26 Ultra pourrait aussi bénéficier d’une ouverture plus large sur son téléobjectif 5x de 50 MP, ce qui améliorerait également les performances en faible luminosité. Les annonces officielles sont attendues début 2026.