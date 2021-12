Le Galaxy S22 Ultra sera doté d’un mode macro, les Pixel 6 victimes d’un bug de connectivité, c’est le récap’

Une fuite révèle que le Galaxy S22 Ultra pourrait être doté d’un mode macro, de nombreux témoignages évoquent un bug de connectivité sur des Pixel 6 qui empêche les utilisateurs de passer des appels ou d’envoyer des SMS, le câble USB BusKill permet de protéger des données en réagissant à l'arrachage, c’est le récap’ du jour.

Un mode macro pour le Galaxy S22 Ultra ?

Une nouvelle fuite partagée par le leaker Ice Universe révèle que Samsung aurait perfectionné la capteur photo principal de 108 mégapixels de son S22 Ultra, notamment en lui apportant un “nouveau mode d'amélioration de la qualité d'image”. Et ce n’est pas tout ! En effet, le média ITMatérial ajoute qu’un mode macro baptisé “Detail enhancer” devrait être intégré au module principal afin de pouvoir faire des photos en gros plan. Une autre fuite sur le site officiel de Box lève le voile sur la liste des accessoires qui accompagneront la sortie des Galaxy S22.

Les Pixel 6 victimes d’un bug de connectivité

La dernière mise à jour de Google pour corriger les bugs des Pixel 6 a malheureusement été accompagnée de nouveaux dysfonctionnements. Le problème le plus répandu selon les multiples témoignages semblent être un bug de connectivité. En effet, le réseau mobile lâche sans raison apparente et se déconnecte, empêchant les utilisateurs d’envoyer des SMS ou de passer des appels. Google a confirmé l’existence du bug et travaille activement à sa résolution.

BusKill : un câble USB pour protéger vos données

BusKill est un câble USB qui se connecte à votre ordinateur via une attache magnétique et dont la configuration permet de réagir à l’arrachage. Conçu en premier lieu pour protéger les activistes et les journalistes et aujourd’hui également pensé pour les amateurs de cryptomonnaies, BusKill protège les données de son propriétaire grâce à un logiciel configuré pour agir en cas d’arrachage. En effet, le propriétaire peut décider qu’une fois le câble retiré son ordinateur s’éteigne, ses données soient automatiquement chiffrées ou encore que son disque soit intégralement formaté afin d'en faire disparaître toutes les données. Le créateur Michael Altfield est heureux de pouvoir désormais proposer son produit sur Windows, disponible jusqu’à présent uniquement sur Linux.

