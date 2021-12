iOS 16 ne concernera pas tout le monde, Cyberpunk 2077 privé d’une fonctionnalité, c’est le récap’

iOS 16 sera déployé en automne 2022 et l’on connait déjà la liste des iPhone compatibles, un AirTag a été retrouvé sur la roue d’une voiture pour pister une jeune femme, CD Projekt n’a pas eu le temps d’intégrer la fonctionnalité des poursuites policières dans Cyberpunk 2077, c’est le récap’ du jour.

La liste des iPhone compatibles avec iOS 16 a été révélée

Alors que la mise à jour annuelle d’Apple, iOS 16, devrait être déployée en automne 2022 et présentée au cours de la WWDC, une fuite vient déjà lever le voile sur la liste des iPhone compatibles. Cette dernière révèle qu’Apple pourrait cette fois mettre certains de ses smartphones de côté. Le média français iPhoneSoft affirme en effet avoir reçu des informations d’un développeur chez Apple selon lesquelles les iPhone 6s, iPhone 6s Plus et le premier iPhone SE se verraient privés de la mise à jour, ainsi que 4 modèles d’iPad. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la liste complète des iPhones compatibles.

Une jeune femme pistée par un AirTag

Une jeune américaine a partagé sur Twitter son expérience cette semaine après avoir retrouvé un AirTag, caché au-dessus de la roue de sa voiture. Après une soirée dans un bar, la jeune femme conduisait pour rentrer chez elle lorsqu’elle a commencé à recevoir des notifications sur son iPhone l’avertissant qu’un individu tentait de la pister via une balise bluetooth et l’application « Localiser ». La jeune femme a préféré passer la nuit chez un proche pour ne pas révéler la position de son domicile et a mis la main sur l’AirTag le lendemain matin.

Une fonctionnalité importante manque à Cyberpunk 2077

Même si Cyberpunk 2077 a largement séduit les joueurs, le jeu ne semble pas encore complètement terminé. En effet, un constat général a été fait lors des courses poursuites au cours desquelles il est beaucoup trop facile d’échapper à la police. CD Prokekt a expliquer que le studio, préférant résoudre les bugs, n’a pas eu le temps de programmer cette fonctionnalité. Les joueurs attendent également que le studio intègre la possibilité de voyager en métro à travers Night City et certains fans, lassés de patienter, ont même créé eux-mêmes un mod à cette fin.

