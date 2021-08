Galaxy Z Fold3 : le S-Pen Fold Edition fonctionne avec le Galaxy S21 Ultra… mais pas vraiment

Le stylet S-Pen Fold Edition, présenté par Samsung avec le Galaxy Z Fold 3, se connecte à d’autres Galaxy S et Galaxy Note. Mais il ne fonctionne pas entièrement. Il se connecte au smartphone, il contrôle le smartphone de la même manière. Mais il ne permet pas d’écrire une note et il efface ce que vous avez pu écrire auparavant. Aujourd’hui, seul le S-Pen Pro fonctionne correctement avec le Z Fold 3 et les anciens Galaxy.

La semaine dernière, outre des écouteurs TWS et une nouvelle montre connectée, Samsung a présenté deux smartphones avec écran pliable : le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3. Le second était accompagné de deux nouveaux stylets : le S-Pen Fold Edition et le S-Pen Pro. Ces deux accessoires sont vendus 49 euros et 99 euros, respectivement. Ces deux stylets ont été développés pour fonctionner avec le Z Fold3.

Lire aussi – Galaxy Z Fold 3 : l’écran pliable consomme 25% d’énergie en moins que celui du Z Fold 2

Pourquoi faut-il un nouveau S-Pen ? La marque coréenne confirme que les S-Pen fournis avec le S21 Ultra et les anciens Galaxy Note risque d’endommager l’écran pliable du Z Fold3. D’où l’importance du nouveau S-Pen Fold Edition dont la pointe est rétractile, afin d’exercer moins de pression sur la dalle lors d’une prise de note. Pour le reste, tout est quasiment identique.

Certaines fonctions du S-Pen Fold Edition sont compatibles avec le S21 Ultra

Si les S-Pen des anciens Galaxy sont inappropriés pour le Z Fold3, le S-Pen Fold Edition peut-il fonctionner avec le S21 Ultra et les Galaxy Note ? Le journaliste (et leaker) Max Weinbech d’Android Police a voulu répondre à cette question. Il dispose d’un S21 Ultra et d’un S-Pen Fold Edition. Et il a publié sur Twitter une séquence vidéo où il confirme un certain niveau de compatibilité avec le S21 Ultra. Le S-Pen s’y connecte et contrôle en partie le smartphone. Ce qui n’est pas le cas avec le Galaxy Note 20 Ultra.

En revanche, la prise de note est impossible avec le S-Pen Fold Edition sur le S21 Ultra. Pire encore, tenter d’écrire avec ce stylet efface les anciennes notes prises sur le flagship du début d’année. Voilà qui est cocasse et qui confirme que le S-Pen Fold Edition est un accessoire dédié aux plates-formes avec écran pliable. Rappelons en revanche que le S-Pen Pro dispose de deux modes d’utilisations lui permettant d’être compatible avec le Z Fold3, le S21 Ultra, les Galaxy Note et même les Galaxy Tab prenant en charge les stylets S-Pen.