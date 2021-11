Le Galaxy S22 aura les bordures d’écran les plus fines de l’histoire de la gamme

Contrairement aux générations précédentes, le Galaxy S22 Ultra n’offrira pas l’écran le plus bord à bord de la série. Cette année, c’est bien le Galaxy S22 qui devrait profiter du meilleur design sur la face avant.

Comme l’ont dévoilé les rendus les plus récents des Galaxy S22 et S22+, les deux smartphones de Samsung devraient profiter d’un écran vraiment bord à bord, avec des bordures encore plus fines que sur les Galaxy S21 de cette année. La bordure inférieure, appelée menton, est d’ailleurs particulièrement fine.

D’après le leaker Ice Universe, les bordures de l’écran des Galaxy S22 et S22+ seront les plus fines de la série cette année, puisque Samsung a fait le choix de proposer les bordures les plus fines autour de l’écran du Galaxy S22 Ultra, alors que celui-ci est pourtant plus onéreux. Pire encore, l’écran sera encore moins bord à bord sur le Galaxy S22 Ultra qu’il ne l’était sur le Galaxy S21 Ultra de 2021.

Le design de l’écran du Galaxy S22 Ultra n’est pas au niveau de la concurrence

Comme l’ont confirmé les premières photos volées du Galaxy S22 Ultra, le smartphone s’inspire énormément du design du Galaxy Note 20 Ultra de 2020, et reprend d’ailleurs les mêmes bordures autour de l’écran. Plutôt que d’affiner les bordures du Galaxy S21 Ultra, Samsung est donc revenu un an en arrière en matière de design.

Bien que les bordures latérales soient aussi fines que la génération précédente, ce n’est pas le cas des bordures inférieures et supérieures. En effet, celles-ci sont beaucoup plus épaisses que celles de certains de ses concurrents de 2021, il sera donc difficile de Samsung de rivaliser avec les autres en 2022. Cela n’empêchera pas l’écran de faire partie des meilleurs du marché en termes de qualité comme les années précédentes, mais certains trouveront que son design n’est pas digne d’un smartphone de 2022.

Nous devrions en savoir plus à ce sujet à mesure que nous approcherons de la date du lancement de la série Galaxy S22 fixée le 8 février prochain. Après une période de précommande de 10 jours, les trois smartphones seront ensuite disponibles pour tous le 18 février.