Galaxy S22 : Samsung ouvrirait les précommandes le 8 février 2022

Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra arriveraient sur le marché dès le 18 février 2022. D'après un leaker réputé, Samsung ouvrirait les précommandes des smartphones dès le mardi 8 février, juste après la conférence Unpacked de rigueur.

Au cours des dernières semaines, de nombreuses fuites contradictoires concernant les Galaxy S22 sont apparues sur la toile. D'après certains leakers, Samsung présentera les nouveaux Galaxy S dans le courant de janvier 2022. Assurant que la production de masse a déjà débuté, le média allemand WinFuture affirme que la conférence Unpacked sera organisée fin janvier au plus tard.

D'autres informateurs, dont le très fiable Ross Young, le PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants, assurent plutôt que la production de masse ne débutera pas avant début décembre. Dans ces conditions, il semble probable que Samsung ait décidé de décaler le lancement de la gamme au mois de février.

Présentation Unpacked le 8 février 2022, juste avant l'ouverture des précommandes

C'est également ce qu'affirme Jon Prosser, un informateur ultra prolifique. D'après un tweet publié ce 5 novembre 2021, le leaker américain assure que le lancement des Galaxy S22 dans les magasins est prévu le vendredi 18 février 2022. C'est cohérent avec les habitudes du constructeur sud-coréen en matière de lancement de Galaxy S.

Jon Prosser précise que les précommandes des trois versions de la gamme ouvriront en date du mardi 8 février 2022. L'informateur n'évoque pas la date de la conférence Unpacked où Samsung dévoilera officiellement les téléphones. Cependant, on rappellera que Samsung a l'habitude d'ouvrir les précommandes dans la foulée de la présentation.

De facto, on peut légitimement s'attendre à ce que le géant de Séoul dévoile les Galaxy S22 lors d'une conférence Unpacked dans l'après-midi du 8 février 2022. Juste après la fin de la conférence, les internautes seront libres de précommander le smartphone de leur choix. On serait très étonné si Samsung n'ouvrait pas les précommandes le même jour que la présentation. En attendant que le fabricant n'envoie les invitations de rigueur, on vous conseille de prendre les assertions de Prosser avec des pincettes. Si le leaker a vu juste à de multiples reprises, il est toujours possible que Samsung change ses plans dans les semaines à venir.