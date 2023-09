Le Galaxy Ring pourrait débarquer en janvier 2024, Apple présente ses nouveaux iPhone 15, c’est le récap’ de la semaine

Le lancement des Galaxy S24 pourrait s’accompagner de la présentation du Galaxy Ring, les iPhone 15 et 15 Plus sont arrivés, on connait la liste des smartphones qui recevront bientôt MIUI 15, c’est le récap’ de la semaine.

Alors qu’Apple officialise enfin ses iPhone 15, Samsung pourrait profiter de l’évènement Samsung Unpacked de janvier 2024 pour dévoiler son Galaxy Ring, La liste des smartphones compatibles avec MIUI 15 se précise. Pendant trois ans, des utilisateurs de Linux ont malencontreusement téléchargé un malware caché. À Valence, la justice tranche pour la désinstallation d’un compteur Linky.

La présentation du Galaxy Ring serait prévue pour janvier 2024

En janvier 2024 aura lieu l’évènement annuel Samsung Unpacked. On sait déjà que la firme y présentera sa gamme de Galaxy S24. Selon le leaker @UniverseIce, Samsung pourrait également profiter de cette occasion pour annoncer le Galaxy Ring, un anneau connecté grand public révolutionnaire.

MIUI 15 : découvrez la liste des smartphones compatibles avec la mise à jour

Le lancement de la prochaine surcouche de Xiaomi approche et il est temps de découvrir la liste des tablettes et smartphones qui seront compatibles avec MIUI 15. Bien sûr, la liste peut encore changer, mais d’ici là, n’hésitez pas à jeter un œil à notre actu dédiée pour savoir si votre appareil recevra ou non la mise à jour.

Les iPhone 15 enfin dévoilés par Apple

Après des mois d’attente et de rumeurs multiples, les iPhone 15 et 15 Plus sont enfin officiels. La nouvelle gamme, composée de quatre modèles différents, est équipée de l’Apple Silicon A16 Bionic et un port USB-C remplace désormais la prise Lightning. De nouveaux services permettent également de renforcer les services de santé et de sécurité.

Un ancien modèle de compteur remplace un modèle Linky à Valence

Face à l’hypersensibilité électrique d’une octogénaire, le tribunal de Valence a ordonné la désinstallation de son compteur Linky au profit d’un ancien modèle non connecté. Cette décision, datant de juin 2023, pourrait faire jurisprudence et permettre à d’autres particuliers de réclamer un changement de compteur pour des raisons médicales.

Linux : un malware glissé dans le gestionnaire de téléchargements

Pendant trois ans, de nombreux utilisateurs de Linux ont téléchargé un logiciel d’espionnage sans le savoir. Ce sont les chercheurs de Kaspersky qui ont repéré le malware, glissé dans le gestionnaire de téléchargements « freedownloadmanager ». Selon la firme de sécurité, le site frauduleux aurait disparu en 2022 et les utilisateurs ne risquent désormais plus d’installer un programme malveillant sur leurs appareils.

Nos tests de la semaine

Huawei Watch GT 4 : une montre connectée de qualité à un prix raisonnable

Si l’on aurait apprécié une charge plus rapide, la Watch GT 4 a su nous séduire par bien des aspects. On adore sa navigation tactile, son autonomie satisfaisante et sa qualité d’affichage AMOLED irréprochable. Huawei propose ici une montre connectée élégante, au design fin et léger. Les nouveautés d’Harmony OS 4.0 sont également les bienvenues.

Razer Edge : une console Android réussie mais perfectible

Avec la Razer Edge, vous pourrez jouer tout le temps et partout, à condition d’avoir une connexion à la hauteur. La manette Kishi est très confortable et le processeur est suffisamment puissant pour faire tourner la totalité des jeux du PlayStore. On regrette que le prix de la Razer Edge soit si élevé et on aurait apprécié que la console fasse moins de bruit en jeu.

Baldur’s Gate 3 : 5/5 pour le jeu de l’année !

Le seul bémol de ce jeu ? Il a une fin ! Avec son design brillant, sa musique incroyable et ses compagnons attachants, Baldur’s Gate 3 est un jeu exceptionnel. Graphismes, écriture, système de combats, tout est réuni dans ce titre, qui donne une liberté quasi-totale aux joueurs. Le rythme est parfaitement maîtrisé et l’aventure ne s’essouffle absolument jamais.

