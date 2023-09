Une IA va remplacer 217 employés dans une entreprise française

L'entreprise Onclusive basée à Courbevoie annonce remplacer 217 de ses salariés par une intelligence artificielle d'ici juin 2024. Cela entraînera la fermeture de 3 services entiers.

On pensait que ça n'arrivait qu'aux autres, mais non. Depuis le temps que l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi occupe l'actualité, il fallait s'y attendre. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir prévenu : le patron d'OpenAI, à l'origine de ChatGPT, disait lui même que l'IA allait prendre le travail des gens. En terme de chiffres, Goldman Sachs parle de 300 millions de travailleurs menacés tout de même. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que les prédictions deviennent réalité malheureusement.

Les premiers témoignages de salariés remplacés par une IA font d'ailleurs froid dans le dos. Et désormais, la France est concrètement touchée par le phénomène. L'entreprise Onclusive de Courbevoie va supprimer 217 postes pour utiliser l'intelligence artificielle à leur place. Au total, 3 services entiers vont fermer. La firme internationale emploie 383 personnes dans le pays, elle va donc de séparer d’environ 57 % de ses effectifs.

En France, une entreprise se sépare de 217 salariés pour mettre une IA à la place

Onclusive est une boîte spécialisée dans la veille médiatique. Les personnes touchées par le remplacement sont chargées de réaliser des revues de presse pour les entreprises et institutions clientes. D'ici juin 2024 au plus tard, c'est une IA qui se chargera de trouver et rassembler les données. Pour la société, il s'agit d'assurer “un service plus fiable et plus rapide”. Les salariés ne le voient bien sûr pas ainsi et un représentant du personnel estime que “les métiers intellectuels seront menacés à l'avenir”.

Lire aussi – Pour entraîner une IA, ce pays fait appel à un type de population surprenant

En début d'année, les fondateurs de ChatGPT publiaient une liste des métiers qui ne seront jamais remplacés par une intelligence artificielle. Non exhaustive, elle ne rassure pas forcément. Chez Onclusive, Matthew Piercy, directeur financier, promet qu'une “entreprise spécialisée dans le reclassement sera consultée pour proposer à chaque personne concernée des solutions sur mesure”. On ne connait pas les conditions mises en place par l'entreprise pour assurer la transition. Plusieurs réunions de négociations concernant le plan de sauvegarde auront lieu dans les jours et les semaines à venir.

Source : France Info