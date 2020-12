Le Galaxy 21 laisserait tomber Bixby au profit de Google sur l’écran d’accueil

A en croire une nouvelle fuite, Samsung aurait décidé de laisser tomber Bixby sur l’écran d’accueil au profit de Google Discover. De quoi donner une alternative aux utilisateurs en quête d’une meilleure source d’infos sélectionnées par une intelligence artificielle. La fonctionnalité ne concernerait pas que le Galaxy S21, mais tous les smartphones sous One UI 3.1.

Vous n’aimez pas Bixby ? L’assistant vocal made in Samsung remplace S Voice depuis 2017. Il ne se contente d’ailleurs plus depuis longtemps de prendre en compte vos commandes vocales. Puisque, à l’image de ses concurrents, comme Google Assistant et Siri, il réalise de nombreuses activités basées sur le machine learning. L’une de ces fonctionnalités, c’est la curation d’informations directement depuis l’écran d’accueil. Un service propulsé par Bixby et qui prend diver noms en fonction des pays – en France, il s’agit de Upday.

Le problème, c’est que jusqu’ici, Samsung donnait plutôt l’impression de faire un peu de forcing avec son écosystème de services Bixby. Par exemple, il n’est possible de substituer l’assistant vocal par la solution de Google Assistant, ou Alexa, qu’au moyen d’un bidouillage un peu baroque – via une commande rapide. Ce qui ne permet pas in fine de délivrer une interaction aussi naturelle que sur un smartphone où Google Assistant par exemple est complètement intégré à l’expérience utilisateur, comme par exemple les derniers Google Pixel.

De la même manière il n’était pas possible jusqu’ici de remplacer les news concoctées par Bixby par un autre service sur l’écran d’accueil. Or, on découvre au détour d’une réponse à un tweet du leaker Max Weinbach que les lignes sont en train de bouger, et que le S21 offrira au moins un peu plus de liberté aux utilisateurs. Dans la vidéo sous le tweet ci-dessous, on peut en effet voir un swipe vers la gauche, qui ouvre… Google Discover ! L’utilisateur explique que le S21 pris en vidéo tourne sous OneUI 3.1.

Ce qui suggère que le changement sera disponible sur tous les smartphones compatibles avec la prochaine surcouche Samsung OneUI 3.0. Reste à savoir si la présence de Google dans les prochains smartphones Samsung sera plus ancrée que jusqu’à maintenant. On espère que Samsung laissera enfin totalement remplacer Bixby par autre chose, sans qu’il n’y ait de condition un peu décevante pour le faire. Réponse bientôt : Samsung devrait dévoiler les S21 le 14 janvier 2020.