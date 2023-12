Galaxy S24 Ultra : il y a du nouveau sur le design, ces photos le montrent

De nouvelles photos dévoilent les tranches du futur Galaxy S24 Ultra de Samsung avec le S23 Ultra à titre de comparaison. Il y a des changements notables sur tous les côtés.



Il y a quelques jours à peine, nous rapportions de nouvelles images des futurs Galaxy S24 de Samsung, attendus pour le 18 janvier 2024 et disponibles à la vente le 30 janvier normalement. Similaires à ce que l'on savait déjà, elles ne nous ont pas spécialement marqué. Pourtant, les clichés laissaient apparaître un détail qui nous a échappé et qui n'était pas visible sur les précédentes photos en situation réelles du Galaxy S24 Ultra. Celles dévoilées par SamMobile ont l'avantage d'inclure le Galaxy S23 Ultra à titre de comparaison pour bien faire ressortir les différences.

Ce sont les tranches du Galaxy S24 Ultra qui sont à l'honneur ici. Chaque fois, le principe est le même : en haut et en noir, c'est le S23 Ultra. En bas et argenté, c'est le S24 Ultra. Cette fois, même si les changements sont subtils, ils sont indéniables. À commencer par la tranche supérieure. Comme on le voit sur la photo servant d'illustration à cet article, le S24 Ultra présente 2 trous au lieu d'un. Si l'un est un micro, l'utilité de l'autre est sujet à interprétation. Peut-être qu'il s'agit d'un micro destiné à capter et réduire les bruits ambiants pendant les appels.

Les tranches du Galaxy S24 Ultra sont différentes de celles du S23 Ultra

Deux autres modifications notables se trouvent au bas du smartphone. Après des années de bons et loyaux services, le haut-parleur grillagé laisse sa place à une simple fente. Impossible bien sûr de juger de la qualité sonore à ce stade. Notez également que le poinçon présent juste à gauche de la grille du S23 Ultra disparaît chez son successeur. On remarque également que la surface du stylet tactile S Pen est plus plate sur le S24 Ultra. Là encore, il faudra voir à l'usage si cela impacte réellement l’éjection et l'insertion de l'outil.

Dernier détail du côté des boutons de volume et d'allumage : ceux du S24 Ultra ont l'air légèrement plus larges que ceux du prédécesseur. Difficile d'en être sûr, mais on a l'impression qu'ils sont plus plats aussi, ou qu'ils ressortent moins en tout cas. Plus qu'à attendre quelques semaines avant de pouvoir constater les différences le smartphone en main.