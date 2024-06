Le déploiement de la carte vitale numérique continue, profitez de la nouvelle version de Windows 11, c’est le récap’ de la semaine

23 départements supplémentaires peuvent profiter de la carte vitale numérique, une nouvelle version de Windows 11 plus légère est disponible, plusieurs fonctionnalités débarquent dans les Chromebook Plus, c’est le récap’ de la semaine.

De nouvelles options avancées rejoignent les Chromebook Plus et Windows 11 déploie sa version IoT plus légère et riche en fonctionnalités. Alors que la carte vitale numérique est désormais disponible dans 23 départements supplémentaires, la société FinalSpark déclare avoir développé le premier bioprocesseur créé grâce à des cellules cérébrales humaines. Cette semaine, on fait le point sur une étude destinée à mieux comprendre les “étoiles gravitationnelles“.

Chromebook Plus : une expérience utilisateurs largement améliorée

Google prend soin de ses Chromebook Plus avec de nouvelles fonctionnalités très pratiques. La plupart des nouveaux outils sont basés sur l’IA. Parmi eux, on peut citer Gemini, Magic Editor ou encore Aide à l’écriture. Les utilisateurs pourront également mieux personnaliser l’apparence de leur ordinateur portable grâce aux fonds d'écran génératifs. Les propriétaires de Chromebook Plus seront aussi ravis de profiter de Google Tasks et d’un tableau de bord de jeu.

FinalSpark affirme avoir créé un nouveau type de bioprocesseur

L’entreprise FinalSpark, basée en Suisse, vient de lever le voile sur un processeur organique révolutionnaire qui permettrait de consommer jusqu’à un million de fois moins d'énergie qu’une puce traditionnelle. En effet, la jeune société affirme avoir développée ce bioprocesseur en partant de tissus cérébraux humains. Le PDG de FinalStark, Leandro Gassenica, décrie ce processeur comme « « un mélange de biologie, de matériel et de logiciel ».

Le déploiement de la carte vitale numérique toujours en marche

Alors qu’en 2023 seuls 8 départements pouvaient profiter de la carte vitale numérique, le déploiement se poursuit et le document dématérialisé est désormais disponible dans 23 départements supplémentaires. Pour en profiter sur l’application ou sur le site de l’assurance maladie, il suffit d’avoir un compte assuré. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour jeter un œil à la liste des départements concernés et découvrir comment activer votre carte vitale numérique.

Une nouvelle étude bouscule nos connaissances sur les trous noirs

Les trous noirs captivent et passionnent les scientifiques et une nouvelle étude révèle que ces derniers pourraient avoir des alternatives. En effet, les chercheurs se sont concentrés sur les gravastars qui pourraient produire une ombre visible identique à celle des trous noirs. L’instrument GRAVITY+ et le télescope Event Horizon devraient aider les chercheurs à trouver des réponses sur ces “étoiles gravitationnelles”.

Les exigences matérielles de la version IoT de Windows 11 revues à la baisse

Microsoft vient de publier Windows 11 IoT, une nouvelle version qui devrait réjouir les utilisateurs qui utilisent des appareils avec des configurations matérielles réduites. En effet, cette itération de Windows 11 n’a besoin que de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage pour fonctionner.

Nos tests de la semaine

Cupra Tavascan : la marque s’émancipe avec ce premier SUV électrique

Cupra propose ici un SUV électrique au bon rapport qualité/prix et aux nombreux points forts. On adore son style et l’ambiance intérieure, ses bonnes reprises et son accélération ou encore sa batterie généreuse de 77 kWh. On regrette que le freinage ne soit pas assez franc et les commandes tactiles pourraient être beaucoup plus pratiques.

Xiaomi Watch S3 : une montre connectée personnalisable pour les petits budgets

Vous cherchez une montre connectée à moins de 130 euros qui puisse gérer les appels et dont l’autonomie n’a pas d’égale ? La Watch S3 est faite pour vous. Xiaomi propose ici une montre qui prend en charge le suivi de nombreuses activités sportives, dont la charge est ultra rapide et qui pourra vous ressembler grâce à son bel écran personnalisable et ses bracelets interchangeables. Attention toutefois, la connectivité est limitée et vous ne pourrez ni répondre aux messages ni payer avec la Watch S3.

Poco F6 : un excellent rapport prix/puissance

Le Poco F6 est aussi performant que certains smartphones haut de gamme, mais il en a également l’excellente autonomie et la recharge hyper rapide. On adore son design fin et léger et son bel écran. Il vous faudra certes vous passer de la recharge sans fil, d’eSIM et de Wi-Fi 7, mais à ce prix très abordable, difficile de trouver mieux sur le marché. Attention, passez votre chemin si vous cherchez un bon photophone.

Asus Vivobook S 14 OLED : un ultra-portable très polyvalent

Si vous êtes à la recherche d’un PC léger, puissant, polyvalent pour un prix raisonnable, le Vivobook S 14 OLED pourrait vous séduire. Son autonomie est excellente, son écran OLED est parfaitement calibré et on adore son design sobre mais réussi. Petits bémols, la partie audio est très moyenne et le châssis est sujet aux traces. On aurait adoré qu’une sacoche de protection soit fournie.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen : une première trottinette idéale

Xiaomi propose ici une trottinette rassurante, particulièrement facile à utiliser grâce à son moteur facile à doser et son pliage simple. La qualité de fabrication est au rendez-vous et le prix de l’Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen est très intéressant. Quelques petits défauts malgré tout, avec une charge un peu lente et une autonomie décevante. À noter également que la puissance maximale ne permet pas toujours d’affronter de fortes pentes.

