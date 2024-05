Test Asus Vivobook S 14 OLED : un bon ultra-portable vendu au prix juste

Le Vivobook S 14 OLED d’Asus veut offrir toute l’expérience d’un ultra-portable premium pour un prix raisonnable. Ecran OLED, processeur Intel Core Ultra 7, finitions impeccables, poids plume… sur le papier, il a tout pour plaire. Mais réussit-il à séduire au quotidien ?

Asus propose deux gammes d’ultra-portables dans son catalogue. Tout d’abord, nous avons les Zenbook, les modèles premium qui misent sur un design peaufiné à l’extrême. Ensuite, nous avons les Vivobook, eux aussi petits et légers, mais légèrement moins chers car disposant d’un niveau de finition un peu en-dessous. Aujourd’hui, nous testons le nouvel Asus Vivobook S 14 OLED.

Cet ordinateur a, sur le papier, tout pour plaire aux travailleurs nomades : un bel écran 14 pouces OLED, un processeur Intel Core Ultra mais aussi et surtout un poids de 1,3 kilo seulement. Le tout pour un prix raisonnable. Vous le savez, un ordinateur n’est pas qu’une question de chiffres, c’est avant tout un savant mélange entre confort d’utilisation et puissance. Un équilibre délicat qui n’est pas toujours maîtrisé.

Le Vivobook S14 OLED est-il l’un des nouveaux incontournables du marché ? Arrive-t-il à devenir la référence sur son segment de prix ? Nous allons le vérifier tout de suite.

Prix, disponibilité et fiche technique

Le Vivobook S14 OLED d’Asus est d’ores et déjà disponible à la vente sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. C’est un ultra portable abordable, puisque notre configuration est vendue au tarif de 1299 euros. Pour un PC de ce type, c’est un prix juste, surtout quand on regarde la fiche technique qui promet un écran OLED 120 Hz ainsi qu’un Intel Core Ultra 7.

Asus Vivobook S 14 OLED (K5406M) Ecran OLED non tactile de 14 pouces

2880 x 1800 pixels

120 Hz Dimensions 31 x 22 x 1,6 cm Poids 1,3 kg CPU Intel Core Ultra 7 155H GPU Intel Arc RAM 16 Go Stockage 1 To Connectique - 2 x Thunderbolt 4

- 2 x USB-A 3.2

- 1 x HDMI 2.1

- 1 x port Jack 3.5 mm

- 1 x lecteur de carte microSD

Prix A partir de 1299 euros

Un design un peu triste, mais qui va droit au but

Les Zenbook d’Asus misent sur un design premium pour séduire, mais la gamme Vivobook n’est pas en reste. Notre S14 OLED dispose d’un visuel certes moins clinquant que ses grands frères, mais pas cheap pour autant. Au contraire !

Nous avons un châssis en aluminium noir sans chichis ni fantaisies, ce qui lui donne un air très sérieux. Un matériau chic, mais qui a le désavantage d’être très salissant. A la moindre manipulation, le Vivobook est parsemé de traces de doigts. Plus encore, cette surface est facilement sujette aux micro-rayures. Rageant ! Dommage qu’Asus ne fournisse pas de pochette de protection par défaut, surtout que c’est un PC amené à être transporté quotidiennement. Son poids de 1,3 kilo est en effet idéal pour le caler dans un sac.

Les tranches ne misent pas sur la finesse (16 mm au point le plus épais), mais abritent une connectique complète. On peut ainsi compter sur deux ports USB Type-A 3.2, deux ports Thunderbolt 4, un port HDMI ainsi q’un port microSD bien pratique. Bref, tout ce qu’il faut, là où il faut. Pas besoin de se trimballer un HUB supplémentaire et ça, on apprécie.

L’écran du PC, non tactile, pivote à 180 degrés autour du clavier via une charnière en deux points. Nous devons avouer que nous craignions un peu de la solidité de ce système, mais le Vivobook se montre finalement assez costaud. Sur la partie inférieure, trois larges patins garantissent une bonne stabilité sur les surfaces planes. C’est classique, mais toujours pratique.

Concernant la partie clavier, on regrette des touches à la course un poil longue, mais tout de même dotées d’une résistance appréciable. Le petit truc qui fait la différence ? Le fait que ces touches soient très légèrement concaves, ce qui rend l’écriture (dont ce présent test) agréable. Malin.

On apprécie le rétroéclairage bleu sur quatre niveaux, mais on déplore quelques maladresses, comme une touche entrée trop petite et couplée avec l’étoile ou la présence d’une touche Copilot, pour l’instant inutile sur nos modèles français. Format oblige, il n’y a évidemment pas de pavé numérique. Le trackpad, pour sa part, est parfaitement centré, ne gêne pas pendant l’écriture et répond au doigt et à l’œil. Du beau travail.

Comme d’habitude, Asus mise sur des bords fins pour mettre à l’honneur son écran OLED, avec un ratio écran façade de 85 %. On note la présence d’une webcam IR au sommet, ce qui permet le déverrouillage rapide de Windows grâce à votre visage (pas de capteur d'empreintes sur le clavier). Un système qui fonctionne à merveille, instantané et efficace. Le détail qui tue ? La présence d’un cache physique pour la sécurité. Cela devrait être la norme pour tous les PC du marché, selon notre humble avis. C’est un énorme point fort pour ceux qui sont soucieux de leur protection.

En définitive, le Vivobook S14 OLED n’est pas le PC le plus clinquant du marché, celui qui va attirer tous les regards grâce à son visuel premium. Mais ses finitions impeccables et son ergonomie bien pensée le rendent très agréable au quotidien, voire plus que le Zenbook 14. Asus sait y faire pour rendre ses produits confortables dans la vie de tous les jours et le prouve encore avec celui-ci.

Un écran OLED maîtrisé, mais qui manque de luminosité

Asus mise énormément sur la technologie OLED, au point d’en mettre sur tous ses PC portables. Le Vivobook S14 OLED ne fait pas exception à la règle. Il dispose d’un écran non tactile de 14 pouces d’une définition de 2880 x 1800 pixels avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Des caractéristiques très attrayantes.

L’OLED dispose de nombreux avantages par rapport à l’IPS LCD, comme un contraste infini (noirs profonds et blancs éclatants) ou encore une meilleure restitution des couleurs. Le S14 OLED ne fait pas exception à la règle. Seul bémol : la luminosité limitée (mesurée à 400 cd/m² par nos soins). De fait, il est difficile de travailler sur le Vivobook à l’extérieur, surtout par jour de grand soleil, d’autant plus que le traitement des reflets est quasiment inexistant. Pour un ultra-portable potentiellement amené à être utilisé à la terrasse d’un café ou dans un parc, c’est un énorme point noir.

Nous avons passé notre sonde sur l’écran et les résultats obtenus sont satisfaisants. En réglage par défaut (Couleurs vives), nous avons un Delta E moyen à 2,5 (en dessous de 3 étant bon) ainsi qu’une température des couleurs à 6300K, soit proche de la norme vidéo de 6500K. L’écran ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. C’est bien !

Dans son logiciel MyAsus, il est possible de calibrer l’écran selon ses goûts. Par exemple, le mode sRGB offre un plus grand respect des couleurs (Delta E à 1,8) tandis que le mode P3 baisse la température à 6200K pour limiter la fatigue visuelle. Dans tous les cas, l’utilisateur a le choix. Asus offre donc un écran bien calibré tout en laissant la possibilité de le régler selon ses envies. Un excellent point.

Concernant le son, les deux haut-parleurs sont situés à l’avant du châssis, sur les côtés. Un placement peu idéal pour un résultat un peu décevant. La distorsion se fait sentir au-dessus des 70% de volume et on note un effet de boîte pas très agréable. Une partie très moyenne qui suffira pour regarder des vidéos Youtube, à la rigueur quelques séries, mais pas plus.

Un PC petit et puissant

Notre modèle de Vivobook S16 OLED est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H épaulé par 16 Go de RAM. Il s’agit des derniers CPU Intel en date et la marque mise beaucoup sur l’intelligence artificielle dans sa communication. Pourtant, ils disposent de deux autres avantages majeurs : une meilleure gestion de l’énergie ainsi que la présence d’un GPU Intel Arc, bien plus puissant que les anciens Intel Iris.

Après notre session habituelle de benchmark, nous constatons que le Vivobook est un ordinateur performant, se plaçant même au-dessus de son grand-frère le Zenbook 14 OLED. Avec lui, il sera possible de lancer des logiciels un peu gourmands, pour du montage photo par exemple. Un excellent point.

La présence de l’Intel Arc permet de lancer quelques jeux afin de se détendre entre deux sessions de travail. Le récent Zau tourne par exemple à plus de 45 images par seconde avec les graphismes en moyen, tandis que Red Dead Redemption 2 culmine au-dessus des 30 images par seconde avec tout au minimum (en définition native 1800p). Ce n’est pas un PC gaming, mais il en a quand même assez dans le vendre pour s’amuser un peu.

Les performances, c’est bien, mais elles ne servent à rien sans une bonne maîtrise de la chauffe et du bruit. Le Vivobook S14 OLED se débrouille bien dans ce domaine. Lorsqu’il est mis à rude épreuve, il dégage une nuisance de 42 décibels. On l’entend dans une pièce silencieuse, mais il reste relativement discret. C’est un poil plus compliqué au niveau de la chauffe, avec un châssis qui atteint presque 50 degrés entre le clavier et l’écran. Fort heureusement, elle est bien contenue dans la moitié supérieure du PC et ne gêne donc pas l’utilisateur. Bref, le Vivobook d’Asus gère bien sa puissance, même si c’est perfectible.

L’autonomie est cruciale pour un ultra portable, et là encore Asus offre une bonne copie. En utilisation vidéo en streaming (luminosité à 200 cd/m², rétroéclairage désactivé), le Vivobook tient un peu plus de 12 heures, et 15 heures en utilisation bureautique classique. On peut donc laisser le chargeur à la maison pour une journée de travail. Un bon point, puisque ledit chargeur de 90 Watts se montre assez imposant, faisant le double de taille d’un chargeur classique de téléphone. Sur la balance, il fait tout de même 370 grammes. Ce n’est pas non plus très lourd, mais cela rajoute du poids au 1,3 kilo du produit.

Alors on achète ?

Le Vivobook S14 OLED est un bon ultra-portable de 14 pouces. S’il n’est pas exempt de défaut, il reste un produit de qualité au prix juste pour ceux qui cherchent confort, portabilité ainsi que puissance.

Nous l’avons utilisé pendant une semaine et nous avons été satisfaits de l’expérience. C’est un ultra-portable très mobile, très confortable et qui offre une frappe au clavier appréciable. Ses trois points forts ? Son écran OLED, sa puissance mais aussi sa bonne autonomie. En revanche, il faudra composer avec des logiciels Asus intégrés certes utiles, mais pas très users-friendly.

En définitive, Asus nous livre l’un des ultra-portables 14 pouces avec l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché. Une bonne copie.