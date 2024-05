Windows 11 : cette version spéciale n’occupe que 16 Go de stockage, parfait pour toutes sortes de machines

Microsoft a publié une nouvelle version de Windows 11. Cette version vise les appareils avec des exigences matérielles réduites et des fonctionnalités de sécurité optionnelles.

Windows 11 IoT est une version spécifique de Windows 11 conçue pour des appareils à usage fixe qui sont souvent utilisés dans des environnements industriels ou commerciaux. Ces appareils incluent les distributeurs automatiques, les terminaux de point de vente, les systèmes d'affichage numérique et les kiosques. Contrairement aux versions classiques, cette édition est optimisée pour des dispositifs qui nécessitent un système d'exploitation fiable et léger.

La version LTSC 2024 de Windows 11 IoT Enterprise introduit des changements importants dans les exigences matérielles. Elle peut fonctionner sur des appareils avec seulement 16 Go de stockage et 2 Go de RAM, ce qui est une réduction significative par rapport aux versions standard qui nécessitent au moins 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. De plus, les exigences de sécurité avancées deviennent optionnelles. Cette flexibilité permet aux fabricants de concevoir des appareils avec des configurations matérielles plus variées et potentiellement moins coûteuses.

Une autre nouveauté de cette version est le support élargi des processeurs. Pour la première fois, certains processeurs Qualcomm sont compatibles avec Windows 11 IoT Enterprise LTSC, en plus des processeurs AMD, Intel et NXP déjà supportés. Cette compatibilité accrue offre aux concepteurs d'appareils plus de choix et d'options pour intégrer cette version de Windows dans leurs appareils.

De plus, les exigences en matière de DirectX et d'affichage sont plus flexibles. Cela permet l'installation sur des appareils avec des GPU aux capacités limitées ou sans support DirectX, ainsi que sur des écrans de taille personnalisée ou sans écran.

Pour les utilisateurs personnels se demandant si cette version permet d’installer Windows 11 sur un PC non compatible, il est important de se rappeler que cette édition est principalement destinée à des appareils spécifiques. Bien qu'elle puisse techniquement fonctionner sur un ordinateur personnel avec des configurations matérielles limitées, elle n'offre pas la même gamme de fonctionnalités et de support que les versions standard de Windows.