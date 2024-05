Les Chromebook Plus font le plein d’IA avec Gemini, découvrez toutes leurs nouveautés

Google a récemment lancé de nouvelles fonctionnalités pour les ordinateurs portables Chromebook Plus. Avec Gemini et Aide à l'écriture, les utilisateurs peuvent désormais profiter de fonctions améliorées grâce à l'intelligence artificielle.

En octobre 2023, Google, en partenariat avec Acer, Lenovo, Asus et HP, a lancé une nouvelle série de Chromebook Plus. Ces appareils sont conçus pour offrir des performances élevées et répondre à des tâches exigeantes. Avec des composants améliorés, tels que des processeurs Intel Core i3 ou AMD Ryzen, 8 Go de RAM, et des écrans de grande qualité. Ces ordinateurs portables sont devenus une alternative viable aux PC Windows, Linux ou macOS.

Aujourd'hui, Google déploie de nouvelles fonctionnalités pour les Chromebook Plus en mettant en avant des outils basés sur l'intelligence artificielle. Ces nouveautés incluent Aide à l'écriture, Gemini et Magic Editor qui sont destinées à rendre les tâches quotidiennes plus simples et plus rapides. Ces outils sont intégrés directement dans le système et permettent aux utilisateurs d'accéder facilement à ces fonctionnalités avancées, bien qu'une connexion Internet soit généralement nécessaire pour utiliser pleinement ces services d'IA.

Les Chromebook Plus voient débarquer une grande liste de nouvelles fonctions basées sur l’IA

Aide à l'écriture utilise l'IA de Google pour améliorer la rédaction. Que ce soit pour des titres de blog, des posts sur les réseaux sociaux ou des textes formels, cette fonctionnalité offre des suggestions pour reformuler, raccourcir ou formaliser du contenu. De plus, les fonds d'écran génératifs et les arrière-plans de visioconférence créés par intelligence artificielle permettent de personnaliser l'apparence des Chromebook Plus de manière unique et dynamique.

L’outil d’édition des images par IA des Pixel 8, Magic Editor sur Google Photos est une autre nouveauté qui permet d'éditer des photos directement depuis l'ordinateur. En quelques clics, les utilisateurs peuvent repositionner, redimensionner et améliorer les images. L'application Gemini, préinstallée, offre un espace dédié pour la réflexion et le travail, en utilisant l'IA pour planifier, écrire et apprendre.

Enfin, de nouvelles fonctionnalités comme l'intégration de Google Tasks, l'enregistrement d'écran en format GIF et le tableau de bord de jeu sont également disponibles. Jusqu'à la fin de l'année, les nouveaux propriétaires de Chromebook Plus bénéficient de 12 mois gratuits du plan Google One AI Premium qui incluent des fonctionnalités avancées de Gemini et un stockage de 2 To. Les autres nouveautés resteront disponibles gratuitement.

Voici les nouvelles fonctionnalités introduites dans la mise à jour pour les Chromebook Plus

Aide à l'écriture : suggestions pour reformuler, raccourcir ou formaliser du texte.

suggestions pour reformuler, raccourcir ou formaliser du texte. Fonds d'écran génératifs et arrière-plans de visioconférence : personnalisation des fonds d'écran et des arrière-plans de visioconférence grâce à l'IA.

personnalisation des fonds d'écran et des arrière-plans de visioconférence grâce à l'IA. Magic Editor sur Google Photos : édition de photos avec des options pour repositionner, redimensionner et améliorer les images.

édition de photos avec des options pour repositionner, redimensionner et améliorer les images. Application Gemini : planification, rédaction et apprentissage assistés par l'IA, intégrant ses fonctions dans Google Messages, Gmail, Google Docs, etc.

planification, rédaction et apprentissage assistés par l'IA, intégrant ses fonctions dans Google Messages, Gmail, Google Docs, etc. Intégration de Google Tasks : ajout et gestion des tâches directement depuis l'écran d'accueil.

ajout et gestion des tâches directement depuis l'écran d'accueil. Enregistrement d'écran en format GIF : création de GIFs à partir des enregistrements d'écran.

création de GIFs à partir des enregistrements d'écran. Tableau de bord de jeu : options de mappage des contrôles, enregistrement du gameplay avec voix off, et partage facile des vidéos et captures d'écran.

options de mappage des contrôles, enregistrement du gameplay avec voix off, et partage facile des vidéos et captures d'écran. Configuration simplifiée avec un téléphone Android : configuration de votre nouveau Chromebook en utilisant smartphone pour partager les identifiants Wi-Fi et de compte Google via un code QR.

Les utilisateurs actuels recevront de nombreuses nouvelles fonctionnalités via une mise à jour automatique au cours de la semaine prochaine.