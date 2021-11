Le clavier sans fil Logitech K400 Plus s’affiche à moitié prix pour le Black Friday Amazon

Le Black Friday Amazon suit son cours et le e-commerçant propose une déferlante de bons plans. L'univers informatique est n'échappe bien évidemment pas à cette journée de promotions exceptionnelles. Il est par exemple possible de se procurer le clavier sans fil Logitech K400 Plus sous la barre des 20 euros. Une affaire à saisir d'urgence, valable dans la limite des stocks disponibles.

Réduction de 56% sur le clavier Logitech K400 Plus accordée par Amazon dans le cadre des bons plans du Black Friday. Ce dernier est affiché au prix imbattable de 19,99 € au lieu de 44,99 €. Si vous êtes membre Prime, vous bénéficiez de la livraison gratuite à domicile. Dans le cas contraire, il faudra ajouter un produit supplémentaire pour arriver au montant de 25 € vous assurant la livraison gratuite.

Pour en revenir au Logitech K400 Plus, ce clavier sans fil offre une portée pouvant atteindre 10 mètres afin d'assurer une bonne connexion dans un grand salon. Adapté pour une multitude d’appareil, il est équipé de commandes de volume ainsi que de raccourcis Windows et Android.

Son installation est simple et rapide grâce au périphérique Unifying de Logitech inclus. Il est également muni d’une connexion USB 2.0. Les touches silencieuses et confortables, et le grand pavé tactile, facilitent l’expérience d'utilisation et de navigation de manière significative. Il est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 / 8 / 10, Android 5.0 et Chrome OS.

