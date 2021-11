Le casque gaming Turtle Beach Recon 70 est à moitié prix pour le Black Friday

Plus que quelques heures avant la fin du Black Friday. C'est donc la dernière ligne droite pour profiter des derniers bons plans. Amazon Boulanger et la Fnac proposent par exemple le casque filaire gaming Turtle Beach Recon 70 à moitié prix. Les joueurs qui veulent s'en équiper peuvent donc l'acheter pour seulement 19,99 euros au lieu de 39,99 € habituellement.

Vite, ne tardez pas trop si vous souhaitez profiter de ce bon plan dans le cadre du Black Friday Amazon ,Boulanger et Fnac qui permet de s'équiper du casque gamer Turtle Beach Recon 70 à moitié prix. Les deux enseignes, à quelques heures de la fin des bons plans du Black Friday édition 2021 le vendent à 19,99 euros au lieu de 39,99 euros en y appliquant une réduction exceptionnelle de 50 %. Les pièces en stock risquent de s'écouler à la vitesse grand V. Comme souvent, il ne faut donc pas trop tergiverser si vous voulez l'acheter sous la barre des 20 euros.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, ce Turtle Beach Recon 70 est un casque gaming équipé d'un microphone. Ce dernier est de type “bascule”, ce qui signifie qu'il peut être désactivé d'un simple geste. Le Turtle Beach Recon 70 est en outre compatible avec l'ensemble des plateformes de jeu telles que la PS4 / PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch.

Mais aussi avec les ordinateurs et avec les appareils mobiles tels que les smartphones ou les tablettes équipés d'un port jack 3.5 mm. Les coussinets en cuir synthétique dont il est équipé vous assurent un confort optimal, une meilleure restitution des basses ainsi qu'une isolation acoustique des plus efficace. Doté d'écouteurs de 40 mm, le son est de grande qualité et offrent des aigus cristallins et des basses surpuissantes.