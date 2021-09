Le casque audio Bluetooth Sennheiser HD 458BT est à prix canon chez la Fnac

Envie de vous équiper d'un casque Bluetooth circum-aural performant sans casser votre tirelire ? En ce moment, la Fnac propose le modèle Sennheiser HD 458BT à 92,99 €. Plutôt pas mal sachant qu'on le trouve généralement aux alentours des 150 €.

Belle offre à saisir sur le casque Seinnheiser BT458 du coté de l'enseigne de la Fnac. Il est possible de s'en équiper à moindre coût, pour 92,99 €. C'est plutôt intéressant sachant que les autres commerçant propose ce modèle à 149 € en moyenne. C'est dont une économie de pratiquement 60 € que l'on peut réaliser via ce bon plan.

Pour en revenir au casque, il s'agit d'un modèle arceau circum-auriculaire de type fermé. Le Sennheiser 458BT est doté de la technologie de réduction de bruit active. Il offre jusqu'à 30 heures d'autonomie et embarque également les connexions sans fil Bluetooth 5.0, aptX et NFC. Enfin, on retrouve aussi un microphone et télécommande intégrés pour passer et recevoir des appels.

De plus, pour son achat, la Fnac vous offre 4 mois d'abonnement au service de streaming musical Spotify (puis 9,99 € par mois, sans engagement) ainsi qu'un mois offert à BrutX, (puis 4,99 par mois sans engagement) le service de streaming vidéo français proposant du contenu original exclusif, ainsi qu’une sélection de films, séries, courts-métrages et de documentaires – dont une partie inédite en exclusivité- ainsi que des productions originales (reportages, magazines, documentaires).

