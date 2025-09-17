Amazon travaillerait sur ses propres lunettes connectées pour concurrencer Samsung, Apple et Meta

Amazon serait en train de travailler sur ses propres lunettes connectées en réalité augmentée. Elles seraient prévues pour sortir en deux versions : une pour les employés, une autre pour le grand public. Ce produit viendrait concurrencer Meta, Samsung et Apple qui seraient aussi en train de bosser sur le sujet.

Les lunettes connectées en réalité augmentée seront-elles la prochaine grande mode dans la tech ? En tout cas, aucun constructeur ne veut rater ce tournant. Si Meta est déjà dans la place en partenariat avec Ray-Ban, c’est un autre géant qui fait aujourd’hui parler de lui : Amazon.

Amazon serait en effet en train de plancher sur ses propres lunettes AR, selon The Information. L’idée serait de proposer des lunettes avec affichage tête haute et caméra, aussi bien pour les pros que les particuliers.

Amazon sortirait deux modèles de lunettes connectées

Fait intéressant, Amazon bosserait en réalité sur deux modèles. Le premier serait dédiée avant tout à ses employés, avec un écran monochrome ainsi qu’un design imposant. Le deuxième serait, pour sa part, dédié au grand public, avec un écran couleurs et surtout un design plus soigné et léger.

100 000 modèles des lunettes dédiées aux agents seraient déployés dès 2026. Un chiffre qui suppose une utilisation d’abord aux Etats-Unis, mais la chose pourrait être démocratisée partout dans le monde par la suite. Quant au modèle dédié au grand public, il devait être commercialisé fin 2026 ou début 2027, toujours selon The Information. Pour le reste, ce produit reste encore bien mystérieux. Par exemple, on ne sait pas encore sur quel OS d’Amazon il tournerait, que ce soit FireOS ou Vega OS.

Ainsi, les lunettes d’Amazon viendraient titiller Samsung, qui lancerait les siennes dans le même laps de temps. Un produit qui serait une évolution du Galaxy XR, qui lui est un casque de réalité mixte. Apple pourrait également se lancer sur ce marché dans le courant de l’année 2027.

Les lunettes connectées sont une sorte de fantasme pour le monde de la tech. Au début des années 2010, Google avait beaucoup fait parler avec ses fameuses Google Glass, qui avaient séduits mais aussi posé beaucoup de questions sur la sécurité. Si ce concept n’est plus d’actualité, l’idée est restée dans la tête des constructeurs et pourrait bien devenir la nouvelle grande mode de la fin des années 2020.