IA : Google vous fait jouer de 100 instruments en tapant quelques mots

Google lance une nouvelle IA, Instrument Playground. Elle reproduit les sons de plus de 100 instruments et compose un morceau à partir de quelques mots tapés par vos soins.



Musique, Maestro ! Ou plutôt robot, enfin presque. Depuis les avancées fulgurantes en matière d'intelligence artificielle, le monde de la musique est régulièrement secoué par l'arrivée d'un nouvel outil faisant craindre pour l'avenir de l'industrie. Souvent, il s'agit de concepts encore expérimentaux, comme Google qui crée des morceaux à partir de vos pensées. Parfois, le programme est déjà assez abouti. On pense à MusicLM, un ChatGPT pour la musique. Et de temps en temps, le résultat a tellement de succès que les plateformes de streaming audio interdisent la chanson générée.

Cette fois-ci, on est plutôt dans la catégorie des expériences amusantes, et c'est encore Google qui est à la manœuvre. Nommée Instrument Playground, littéralement “aire de jeu pour instruments”, le programme utilise l'IA pour reproduire les sons de plus de 100 instruments du monde. Il suffit de taper celui que vous aimeriez entendre tout en y ajoutant un adjectif : joyeux, triste, gai, mélancolique… La combinaison des deux termes sert à générer un court morceau qu'il est possible de modifier par la suite et de télécharger en .wav.

Une IA de Google génère des musiques avec plus de 100 instruments en 2 ou 3 mots

Au moment d'écrire ces lignes, il y a en réalité 65 instruments disponibles. Instrument Playground peut parfois ajouter des paroles à la composition, mais elles ne veulent rien dire d’intelligible. Les plus mélomanes utiliseront le mode avancé pour combiner jusqu'à 4 instruments dans un seul morceau. Vous pouvez aussi utiliser votre clavier pour jouer une douzaine de notes.

Lire aussi – L’Intelligence artificielle ressuscite John Lennon, l’industrie musicale craint pour son avenir

Enfin, trois autres modes permettent respectivement de retoucher l'ensemble de la piste (Ambient), mettre en avant les moments considérées comme les plus intéressants (Beat) et changer la longueur d'une partie de la séquence (Pitch). Instrument Playground reste un outil largement perfectible. Si vous êtes musicien, n'ayez crainte, il n'est pas prêt de vous remplacer. L'outil n'est actuellement pas disponible en France, mais Google indique qu'il sera déployé dans plus de pays d'ici les prochains mois.