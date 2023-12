Smartphones reconditionnés : deux modèles dominent en 2023, voici lesquels

Recommerce, l'un leaders du marché des smartphones reconditionnés, vient de publier son dernière indice “Re” sur l'année 2023. L'occasion de constater une nouvelle fois l'hégémonie d'Apple sur le secteur.

En ce 4 décembre 2023, Recommerce, l'un des leaders du marché des smartphones reconditionnés, vient de publier son dernier indice “Re” 2023, soit le classement des modèles de seconde main les plus vendus durant l'année.

Sans réelle surprise, Apple et Samsung continuent de dominer le Top 10 des appareils reconditionnés les plus vendus en 2023 sur Recommerce en 2023. Néanmoins, dans une année marquée par une inflation galopante et persistante, le haut du classement a changé de visage avec 5 nouveaux entrants.

L'iPhone 11 devient le smartphone reconditionné le plus vendu de 2023

Ainsi et d'après les données de Recommerce, deux modèles assez anciens se sont hissés en tête grâce à leurs prix attractifs. En effet, l'iPhone 11 s'est emparé de la première place, suivi ensuite de l'iPhone XR. De belles performances pour ces deux smartphones lancés respectivement il y a 4 et 5 ans.

“Plus que jamais, le reconditionné attire les consommateurs pour ses avantages économiques, malgré un contexte inflationniste. Cette année, nous constatons comme toujours le quasi-monopole des iPhone et des Samsung Galaxy dans notre classement”, a déclaré Augustin Becquet, le PDG de Recommerce.

L'iPhone 12 rate la 1re place à cause des récentes polémiques

Par ailleurs, on remarque que l'iPhone 12 a fait son entrée au classement à la 3e position des modèles reconditionnés les plus prisés. D'après Recommerce, l'ancien flagship de la marque à la Pomme aurait pu obtenir une meilleure place, mais d'après l'entreprise, le fait qu'il ait été retiré du marché en septembre 2023 a fatalement eu un impact significatif sur ses ventes en reconditionné.

Pour rappel, en début septembre, l'ANFR a ordonné la suspension de la vente de l'iPhone 12 sur le territoire français. D'après l'agence nationale des fréquences, le smartphone d'Apple affichait un taux d'émission d'ondes beaucoup trop élevé et représentait donc un risque pour la santé des utilisateurs (5,7 watts par kilogramme alors que le seuil autorisé est de 4 W/kg). Il aura fallu le 26 octobre pour que l'interdiction soit enfin levée après le déploiement d'une mise à jour par Apple.

Dans le reste du classement de Recommerce, on trouve les modèles suivants :

iPhone 11 iPhone XR iPhone 12 iPhone 8 iPhone SE Galaxy S10 Galaxy S21 Galaxy S20 iPhone 7 iPhone 13

D'après Recommerce, le marché du reconditionné affiche une croissante encourageante de 5 % pour l'année 2024, et ce malgré certains défis comme l'instauration de la rémunération Copie Privée.