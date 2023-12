KISS : pour rester immortel, l’un des plus grands groupes de rock de l’histoire se fait remplacer par des avatars numériques

Kiss a fait ses adieux à la scène ce samedi 2 décembre. Mais cela ne veut pas dire que le groupe ne donnera plus de concert. En effet, ce dernier a profité de l’occasion pour présenter leurs nouveaux avatars sur un écran géant, déclarant que ces derniers les remplaceront désormais à travers le monde.

Une nouvelle ère commence, comme ils le disent eux-mêmes. Après 4 ans de tournée au nom évocateur (« End of the road », « la fin du voyage »), le mythique groupe Kiss a tourné la page après plus de 50 ans de carrière — et au moins autant de tubes mémorables. Le dernier concert, tenu ce samedi au Madison Square Garden, était donc un véritable événement, notamment grâce à une petite surprise que Gene Simmons et ses comparses ont réservée à leurs fans.

Alors qu’ils pensaient assister à l’ultime concert de la formation, les spectateurs ont pu avoir un avant-goût de cette fameuse nouvelle ère. Sur un écran géant, KISS a dévoilé le processus de création de quatre avatars à l’image de ses membres. Des avatars qui se voient aujourd’hui incombé la lourde tâche de remplacer le groupe sur scène. Une manière comme une autre d’être « immortalisés », selon les propres termes de Paul Stanley.

KISS n’est pas mort, leurs avatars prennent la relève

« Ce que nous avons accompli est extraordinaire », explique le chanteur sur scène. « Mais ça ne suffit pas. Le groupe mérite de continuer à vivre, parce que le groupe nous dépasse. » Ces avatars ont été créés par la société suédoise Pophouse Entertainment, dont le nom vous paraît peut-être familier si vous avez suivi l’actualité récente d’ABBA.

En effet, c’est également celle-ci qui est à l’origine des hologrammes du groupe, désormais en tournée avec son spectacle ABBA Voyage. Pour l’heure, les avatars des membres de KISS semblent cantonnés au grand écran, comme le montre leur « interprétation » du titre God Gave Rock And Roll To You. On ne sait pas encore si, à terme, ces derniers seront voués à prendre la forme d’hologrammes se déplaçant sur scène.