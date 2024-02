Windows 11 va modifier l’affichage des appareils Bluetooth à proximité

Windows 11 devrait bientôt devenir encore plus efficace pour reconnaître tous vos appareils Bluetooth, puisque Microsoft travaille sur une nouvelle manière d’afficher les appareils détectés à proximité.

Connecter des périphériques Bluetooth à votre PC peut parfois s'avérer compliqué, surtout si vous avez des périphériques peu communs que Windows 11 ne reconnaît pas. Vous devrez peut-être modifier certains paramètres pour les faire fonctionner, une démarche qui n’est pas souvent simple pour tout le monde. Cependant, Microsoft travaille sur une solution qui rendra la découverte de Bluetooth plus facile et plus intelligente.

La société a publié une nouvelle version de Windows 11 26052 dans les canaux Dev et Canary, qui introduit une nouvelle façon de détecter et de filtrer les périphériques Bluetooth. Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs qui ont installé Windows 11 version 24H2 build 26052 sur leur PC. Si vous êtes sur la version stable et que vous souhaitez voir tous les appareils Bluetooth autour de vous, vous pouvez toujours le faire en allant dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils et en sélectionnant “Avancé” dans le menu déroulant.

Lire également – Windows 10, 11 : comment supprimer toutes les fonctionnalités IA installées par défaut

Windows 11 pourra mieux détecter tous vos appareils Bluetooth

au lieu de masquer les périphériques peu courants, tels qu'une balance intelligente ou un capteur de température, Windows 11 les affichera désormais dans une liste distincte, sous la liste des périphériques Bluetooth à proximité. Vous pouvez accéder à cette liste en cliquant sur l'option “Afficher tous les appareils”, sans modifier les paramètres de votre ordinateur.

Il reste maintenant à voir quand cette fonctionnalité sera déployée pour tous. On imagine qu’il faudra attendre la mise à jour Windows 11 24H2, qui est prévue pour septembre prochain avec tout plein d’autres nouveautés.

Windows 11 build 26052 apporte également d'autres améliorations et fonctionnalités à l'application Paramètres, comme un nouvel utilitaire pour tester la qualité de votre microphone, un outil pour gérer vos profils de couleurs, une nouvelle fonctionnalité d'accessibilité qui vous permet de dicter du texte en utilisant votre voix, et même un upscaler AI intégré qui améliorera vos jeux et applications à la même manière des solutions propriétaires d’Intel, Nvidia et AMD.