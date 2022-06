LCL et Ameli piratés, Google ferme Android Auto, le récap’ de la semaine

Le site de l’Assurance Maladie et certains comptes bancaires LCL victimes d’un piratage, il est temps de dire Adieu à Android Auto, des nouvelles du Nothing Phone 1, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que le Crédit Lyonnais et l’Assurance Maladie sont victimes d’un piratage massif, les utilisateurs ont dû dire Adieu à l’application Android Auto qui a fermé ses portes le mercredi 22 juin. Cette semaine, le youtubeur MKBHD a partagé une vidéo afin de dévoiler le système LED présent à l’arrière du tant attendu Nothing Phone 1. Enfin, on apprenait ces derniers jours que Samsung aurait de plus en plus de difficulté à écouler les stocks de ses smartphones.

LCL victime d’une massive cyberattaque

Depuis quelques mois, les clients de LCL sont victimes d’une cyberattaque et se sont vus amputés de sommes allant de 1000 à 30 000 euros sur leur compte. 300 000 euros au total aurait disparu des comptes bancaires, et auraient été transférés sur des comptes en Europe de l’Est. Alors que le Crédit Lyonnais estime que les clients ont été victimes d’une campagne de phishing, l’application LCL pourraient également être en cause selon nos confrères de ZATAZ, qui y ont repéré de nombreuses failles de sécurité.

L’application Android Auto disparait pour de bon

C’est mercredi 22 juin que l’application Android Auto a officiellement fermé ses portes. Les utilisateurs avaient été précédemment avertis par un message les invitant à basculer sur le mode Conduite du Google Assistant et il est désormais impossible d’accéder à l’application. À partir de maintenant, il vous faudra vous habituer au mode Voiture de Google Assistant, qui n’est malheureusement pas encore accessible partout.

Des millions de smartphones Samsung difficiles à vendre

C’est un rapport de The Elec qui révèle que Samsung aurait actuellement des difficultés à écouler ses stocks de smartphones. Alors que les Galaxy A faisaient partie des téléphones les plus vendus au monde, ils ne semblent désormais plus intéresser les consommateurs qui se tournent de plus en plus vers d’autres marques telles que Poco, Redmi ou encore Xiaomi. Le rapport estime que le fabricant se retrouverait avec environ 50 millions d’unités d’invendus sur les bras.

Le Nothing Phone 1 équipé d’un système LED à l’arrière

S’il faut encore attendre le 12 juillet pour le lancement officiel du Nothing Phone 1, on sait déjà qu’il sera équipé d’un système LED à l’arrière. Le youtubeur MKBHD a eu l’occasion de prendre en main le premier smartphone transparent et lève le voile sur les bandes LED, baptisées « interface glyphe » par Nothing, qui serviront de “lumière d'appoint pour les caméras“, fera briller le téléphone en se synchronisant avec les sonneries, et fera office de barre de progression pour la recharge.

Des pirates s’en prennent à l’Assurance Maladie à nouveau

Nos confrères de Zataz ont révélé avoir découvert que le site de l’Assurance Maladie est une fois encore victime d’un piratage de masse. Selon l’enquête, le pirate, grâce à une campagne de phishing, amasse des identifiants et récupère des mots de passe pour ensuite les mettre en vente sur des forums de hackers. Le prix de vente n’est pas très élevé puisqu’il est d’environ 5700 euros. Nous vous conseillons de changer votre mot de passe et de rester prudent en attendant que le site d’Ameli renforce la sécurité de sa plateforme.

Nos tests de la semaine

Huawei Watch GT 3 Pro : une montre luxueuse très convaincante

Avec ses matériaux nobles et résistants, son excellente autonomie et sa navigation fluide, la Watch GT 3 Pro devrait séduire plus d’un sportif. Outre un assistant qui ne comprend parfois pas tout, des emojis non pris en charge et Harmony OS qui semble peiner à évoluer, on adore les fonctions de personnalisations et le suivi du sport et de la santé. Huawei frappe fort avec cette montre connectée à la conception luxueuse et solide.

BMW concurrence Tesla avec la BMW I4 EDRIVE40

Lors de notre essai de la BMW I4, nous avons été tout de suite séduits par ce coupé sportif électrique. Nous avons été conquis par son style, ses performances, sa consommation raisonnable et sa tenue sur la route. On regrette que les options soient trop couteuses et l’absence de vrai planificateur, mais on aime le BMW iDrive avec les écrans BMW Curved Display.

On a testé pour vous le nouveau PlayStation Plus

Avec son tarif juste, son large catalogue de jeu et sa ludothèque PS3 bien fournie, l’abonnement PlayStation Plus Extra nous a largement convaincus. Sony propose ici un service techniquement impeccable, tant au niveau du streaming, de l’émulation ou encore de l’interface. En revanche, l’abonnement Premium nous a laissés plus dubitatifs. En effet, le tarif de 17 euros n’est pas justifié, notamment à cause de sa bibliothèque de jeux PS1, PS2 et PSP qui manque de gros hits et ses versions d’essai peu utiles.

