Android 16 : l’application Fichiers de Google ne fonctionne plus sur la bêta !

La première bêta d’Android 16, déployée la semaine dernière, continue de révéler ses failles. Après des bugs d’affichage et des plantages récurrents de l’appli Google Home, c’est au tour de Fichiers de Google de rencontrer des problèmes majeurs.

Plusieurs utilisateurs ayant téléchargé la bêta d’Android 16 signalent que l’application s’arrête systématiquement lors de l’ouverture d’un PDF. Le document ne s’affiche même pas en aperçu. Comme a pu le tester Android Police sur un Pixel 8 sous Android 16 (version bêta publique) avec les mises à jour récentes de Fichiers, le bug est bien présent. En revanche, les appareils sous Android 15 restent épargnés, selon leurs vérifications.

Face à cette instabilité, les retours s’accumulent sur Reddit et l’IssueTracker de Google, où un thread dépasse les 100 signalements. Si les PDF restent accessibles via Google Drive ou d’autres lecteurs tiers, l’expérience utilisateur est clairement dégradée. Certains ont tenté de contourner le problème en vidant le cache ou les données de l’appli, une solution temporaire, au mieux.

Lire également – Android 16 va transformer les notifications de votre smartphone, voici à quoi elles vont ressembler

Google devrait déployer rapidement un correctif

Les manipulations proposées par la communauté ne résolvent rien durablement. Après un nettoyage des données, l’application fonctionne… le temps d’une session. Dès la réouverture, les plantages reprennent. Google a reconnu le problème le 24 janvier, via un message standard sur l’IssueTracker : l’équipe technique « examine le sujet ». Aucun correctif n’a encore été déployé.

Ce nouvel incident rappelle les risques inhérents aux versions bêta, surtout sur un OS aussi central qu’Android. Comme on le rappelle souvent, les premières versions bêta de nouvelles versions d’Android ne sont pas destinées au grand public, mais bien aux développeurs et aux utilisateurs les plus impatients de découvrir les nouvelles fonctionnalités. Elles ne doivent donc généralement pas être installées sur votre appareil principal, puisque certaines fonctionnalités, même basiques, peuvent ne pas fonctionner.

Si les testeurs acceptent théoriquement ces aléas, la répétition des bugs, couplée à des correctifs tardifs, pourrait refroidir les volontaires. Pour rappel, certaines nouvelles options d’Android 16 sont assez intéressantes, notamment un nouveau raccourci pour le bouton d’alimentation, qui permet désormais de payer avec son smartphone encore plus rapidement.