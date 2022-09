Apple Watch Ultra : la montre premium ne survit pas à ce test de résistance

L’Apple Watch Ultra est récemment devenue la montre robuste la plus prisée, et sa durabilité a déjà fait l’objet d’une attention toute particulière dans plusieurs tests vidéo. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la montre est beaucoup plus résistantes que les autres modèles d’Apple.

Cela fait maintenant près d’un mois qu’Apple a dévoilé ses nouvelles montres connectées, l’Apple Watch SE, les Apple Watch Series 8, mais surtout la nouvelle Apple Watch Ultra. Ce nouveau modèle premium à 999 euros propose non seulement les fonctionnalités les plus intéressantes à ce jour sur des montres connectées, mais est surtout destinées aux sportifs pratiquant des activités extrêmes.

En effet, la montre se veut beaucoup plus résistante que toutes les autres grâce à son boitier en titane, mais également à son écran protégé par du verre saphir. Depuis son lancement, la montre a été soumise à plusieurs tests de durabilité plutôt intenses. Tous ont montré qu’Apple n’a pas menti sur la résistance de l’appareil.

L’Apple Watch craque après une dizaine de coups de marteau

Sur sa chaîne YouTube, TechRax a fait subir à l’Apple Watch Ultra plusieurs coups de marteau pour tester la résistance de l’écran. Comme on peut le voir sur la vidéo, la montre est bien la plus résistante jamais fabriquée par Apple. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo, après plusieurs coups de marteau, le Youtubeur a eu la surprise de constater que la montre avait cassé la table sur laquelle elle était posée, avant même que son écran se brise.

Il aura fallu 10 coups de marteau pour que l’écran s’éteigne, mais la montre n’a toujours pas montré de signes de fatigue à l’extérieur. Ce n’est qu’après trois autres coups que l’écran de la montre a enfin craqué en mille morceaux. De son côté, le dos de l’appareil a lui nécessité beaucoup moins de force avant de se briser, puisqu’il est essentiellement constitué de capteurs en tout genre. Sachez que si votre montre subit de tels dommages, la réparer pourrait bien vous coûter très cher.

D’autres vidéos comme celle de DC Rainmaker ont voulu tester les capacités de plongée de l’Apple Watch Ultra, qui est certifiée EN13319 (WR100). Cela signifie que la montre est capable de survivre à une immersion prolongée jusqu’à 100 mètres de profondeur. Après avoir été plongée à plus de 44 mètres dans un simulateur, la montre a bien résisté sans broncher.