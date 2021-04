L’Apple Watch Series 6 pourrait bientôt servir de test de dépistage du COVID-19

Apple recrute en ce moment des participants pour une étude qui vise à déterminer si l'Apple Watch Series 6 peut servir de test de dépistage du COVID-19. Apple espère arriver à détecter les symptôme du coronavirus en analysant les données issues des capteurs d'oxygène dans le sang et de rythme cardiaque. Outre le COVID-19, Apple espère à terme détecter d'autres affections comme l'asthme et diverses maladies cardiaques.

Apple lance une vaste étude aux Etats-Unis pour déterminer, entre autres, si l‘Apple Watch Series 6 peut servir de test de dépistage pour le coronavirus, la grippe saisonnière et diverses autres maladies. Concrètement Apple espère que l'analyse des données issue du capteur d'oxygénation sanguine ainsi que l'électrocardiogramme peut, avec un peu d'intelligence artificielle, permettre de déceler la maladie, et ainsi potentiellement réduire la pression sur le secteur médical qui mène un véritable combat sur tous les fronts pour lutter contre la pandémie.

L'étude, intitulée Apple respiratory study, est réalisée en partenariat avec l'Université de Washington ainsi qu'une autre étude, la Seattle Flu Study. On a déjà vu d'autres initiatives se lancer dans ce type de dépistage plus rapide et meilleur marché basé sur l'analyse de bio-marqueurs par une intelligence artificielle. Des chercheurs du MIT testent par exemple une application pour smartphone qui analyse le son de votre toux avec une fiabilité annoncée à plus de 98% permettant même de détecter des cas asymptomatiques.

Un autre type de test possible développé par l'Université de l'Arizona propose d'analyser des postillons sur un papier spécial via les capteurs photo du smartphone et quelques lentilles supplémentaires. Mais ce ne sont pour l'heure que des programmes expérimentaux. En fait seule une initiative de ce type commence à être validée dans certains pays, une application produite par la firme israélienne Vocalys et qui donne des résultats fiables à plus de 80% en vous écoutant énoncer un compte à rebours.

Ces solutions sont complémentaires des tests PCR et salivaires et doivent être poursuivies : si ce type de dépistage se révèle efficace, ces tests pourraient délivrer aux usagers un accès beaucoup plus direct et moins cher au dépistage du COVID-19 directement sur leur smartphone. L'Apple Watch est de très loin la smartwatch la plus populaire du marché. Ce type d'appareils est dès l'origine très axé santé et Apple propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités.

La crise du coronavirus a notamment poussé Apple à ajouter à ses montres un système qui détecte si vous vous lavez les mains, et affiche un compte à rebours pour s'assurer que vous y avez passé suffisamment de temps. La fonctionnalité a depuis été adaptée sur les montres WearOS.