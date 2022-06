L’Apple Watch reste la montre connectée la plus vendue au monde

L'Apple Watch est indétrônable ! Lors du premier trimestre 2022, la montre d'Apple s'est imposée comme la smartwatch la plus vendue dans le monde. Grâce au succès de celle-ci, la marque californienne domine largement le marché, loin devant Samsung et la concurrence.

Le cabinet d'analyse Counterpoint vient de mettre en ligne son nouveau rapport consacré aux ventes de montres connectées. Lors du premier trimestre de l'année, les ventes de smartwatch ont grimpé de 13% dans le monde. Le marché affiche une solide croissance en dépit du “ralentissement économique et de l'inflation”.

Contrairement au marché du smartphone, qui menace de s'effondrer d'ici fin 2022, le secteur des montres connectées ne souffre pas de la perte du pouvoir d'achat ou des confinements décrétés en Chine. “Bien que le marché mondial des montres intelligentes ait connu peu de croissance en 2020 en raison de l'impact du Covid-19, il a continué à bien performer depuis son rebond l'année dernière”, explique Sujeong Lim, directeur associé chez Counterpoint.

Apple domine le marché de la montre connectée

Sur ce marché florissant, l'Apple Watch reste impossible à détrôner. La montre d'Apple représente en effet jusqu'à 36% des parts de marché de la smartwatch. L'an dernier, Apple avait déjà sécurisé 35,9 % des parts du marché.

Apparemment, l'Apple Watch est surtout très populaire auprès des consommateurs les plus jeunes. “Cette popularité semble être plus élevée parmi la jeune génération, ce qui fait d'Apple un leader irremplaçable du marché. Bien sûr, tout a été possible en raison des performances élevées du produit et de l'excellente connexion entre les appareils iOS pris en charge”, assure Sujeong Lim, qui s'attend à ce qu'Apple creuse l'écart avec ses rivaux dans les mois à venir.

Pour y parvenir, Apple va lancer une nouvelle gamme de montres intelligentes, les Apple Watch Series 8. Pour la première fois, la marque déclinerait ses accessoires en trois modèles différents. Un nouveau design serait également de la partie pour doper les ventes et séduire de nouveaux acheteurs.

Comme on peut le voir sur les graphiques réalisés par IDC, les parts de marché de Samsung, le numéro 2 du secteur, s'amenuisent. Malgré le lancement des Galaxy Watch 4, le fabricant sud-coréen doit se contenter de 7,8% des parts. En parallèle, des marques comme Xiaomi accroissent leur emprise sur le secteur de la montre.