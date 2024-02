Lancia signe son grand retour en France avec la nouvelle Ypsilon, sa première voiture électrique

Après six d’absence sur le sol français, Lancia annonce enfin son retour avec un modèle bien évidemment électrique : la nouvelle Ypsilon. Le constructeur a seulement dévoilé quelques photos pour le moment, la présentation officielle ayant lieu le 14 février prochain. L’occasion de découvrir un design plutôt familier.

6 ans qu’on ne l’avait plus vu chez nous. Pendant tout ce temps, Lancia s’était concentré sur le marché italien, son pays d’origine. Mais par sa maison-mère Stellantis, le constructeur avait gardé un pied en France, et dans le reste de l’Europe d’ailleurs. Un temps qu’il a d’ailleurs utilisé pour préparer la suite de sa stratégie, qui se tournera sans grande surprise vers l’électrique, à l’instar de l’ensemble de ses concurrents.

Aujourd’hui, Lancia a ainsi révélé sa prochaine voiture, qui signera son retour en France, mais aussi dans six autres pays européens hors Italie. Pour marquer le coup, le constructeur a réimaginé un modèle vieux de plus de 10 ans, l’Ypsilon. Ce dernier avait déjà teasé son arrivée en septembre 2023, avant de nous offrir les premières images en ce début février. La présentation officielle, quant à elle, aura lieu le 14 février prochain.

Un peu de Peugeot e-208 dans la nouvelle Lancia Ypsilon

La première chose qui saute aux yeux est donc le design relativement similaire du nouveau modèle avec la Lancia Ypsion de 2011. Quelques changements sont toutefois à noter. Le logo sur la calandre a été remplacé par le nom du constructeur, tandis que les poignées arrière se font discrètes grâce à leur positionnement dans la custode.

L’intérieur n’offre que très peu surprise, si ce n’est peut-être ce mystérieux élément circulaire sur le tableau de bord. La voiture semble d’ailleurs intégrer tout le nécessaire en matière d’infotainment des véhicules modernes. Du reste, la voiture reprend la plateforme technique e-CMP de Stellantis, que l’on retrouve notamment sur la Peugeot e-208. Lancia a d’ores et déjà précisé que la batterie offrira une autonomie en cycle mixte WLTP de 403 km. Nous n’avons pas plus de détails techniques pour le moment. 1906 unités seront disponibles à la vente dès le second semestre 2024.