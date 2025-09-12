Laisser sa voiture électrique branchée plusieurs semaines, ça fait quoi ? Ce conducteur a testé

Partir en vacances et laisser son véhicule électrique branché plusieurs semaines, est-ce risqué ? C’est la question posée par un utilisateur américain après une longue absence. Son expérience met en avant les bonnes pratiques pour préserver la batterie d’un véhicule électrique.

Les voitures électriques bousculent les habitudes d’utilisation que l’on connaissait avec les modèles thermiques. L’entretien, la recharge et même la gestion des périodes d’inactivité sont très différents. Pour beaucoup de conducteurs, une inquiétude demeure : que se passe-t-il si l’on part longtemps sans toucher à son véhicule ?

C’est ce qu’a voulu tester un propriétaire de Tesla Cybertruck. Dans une vidéo TikTok, l’utilisateur Jeremy Judkins explique avoir laissé son véhicule branché à son chargeur domestique pendant toute la durée de ses vacances, soit environ un mois. À son retour, la voiture a redémarré sans aucun problème, confirmant selon lui l’avantage des voitures électriques par rapport aux modèles à essence, qui peuvent parfois refuser de démarrer après une longue immobilisation.

Toutes les voitures électriques ne réagissent pas de la même façon face à une charge prolongée

Les constructeurs intègrent désormais des systèmes de gestion de batterie capables d’arrêter la charge automatiquement une fois le niveau maximal atteint. Dans le cas du Cybertruck, cette technologie semble avoir parfaitement fonctionné. Toutefois, des experts rappellent que garder une voiture branchée en permanence n’est pas une bonne pratique sur le long terme. Même si une charge prolongée n’entraîne pas de danger immédiat, elle peut réduire la durée de vie de la batterie si cela devient une habitude.

Les fabricants conseillent généralement de maintenir la charge entre 20 % et 80 % lorsque le véhicule reste inutilisé, sauf pour les modèles équipés de batteries LFP qui tolèrent mieux une charge complète. C’est le cas de la Citroën ë-C3, qui peut sans problème être rechargée à 100 % régulièrement. Laisser une batterie tomber à 0 % peut, à l’inverse, provoquer des dommages irréversibles.

En pratique, un véhicule électrique moderne peut rester plusieurs mois sans recharge, mais le garder branché en continu n’apporte pas de bénéfice particulier. Le témoignage de ce propriétaire de Cybertruck rassure donc sur un usage ponctuel, mais rappelle qu’il faut éviter de transformer cette expérience en routine.