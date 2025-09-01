Ce Cybertruck n’aurait pas dû se prendre pour une Jeep, regardez son état après avoir emprunté une route difficile

Le propriétaire d'un Cybertruck a voulu le mettre à l'épreuve sur une route particulièrement difficile. Après 35 kilomètres, le résultat fait peur à voir. Découvrez-le en vidéo.

L'engouement initial pour le Cybertruck de Tesla est retombé depuis belle lurette. Le pickup électrique d'Elon Musk s'est révélé beaucoup moins révolutionnaire que prévu, la faute notamment à plusieurs soucis de conception. Cela n'empêche pas les propriétaires de l'engin de l'apprécier, voire de le mettre à l'épreuve dans des situations toutes plus inhabituelles les unes que les autres. Par exemple en tirant sur le Cybertruck avec un fusil à pompe pour vérifier qu'il est bien résistant aux balles.

Ici, rien d'aussi extrême. Quoique. La chaîne YouTube CYBERTRUCKCo, qui comme son nom l'indique est consacrée au véhicule, a voulu tester ses capacités tout-terrain. En théorie, le Cybertruck peut rouler sur tout et n'importe quoi, même dans l'eau. Pour en avoir le cœur net, les vidéastes ont voulu traverser la Rubicon Trail. C'est une route de 35 km située dans la Sierra Nevada en Californie. Connue pour ses nombreux obstacles et passages très délicats, le constructeur Jeep y teste ses voitures. C'est dire.

Un Cybertruck tente d'emprunter une route chaotique, c'était une mauvaise idée

Disons-le tout de suite : l'aventure du Cybertruck a rapidement tourné court. Pourtant l'équipe était bien préparée. Elle a doté le pickup de patins de protection, de pare-chocs adaptés et d'une plaque de protection sur toute la longueur du véhicule. Elle l'a même surélevé entièrement de quelques centimètres. Malgré ça, le Cybertruck est resté cloué sur place la majorité du temps. Surchauffe du moteur, tirants brisés, batterie en rade… Les dégâts sont importants.

Au final, le Cybertruck a dû être tracté par une Jeep qui passait par là. Des employés de Tesla ont même repéré le véhicule sur les réseaux sociaux et sont allés le réparer sur place afin qu'il puisse reprendre la route. Sans surprise, le conducteur du Cybertruck ne recommande pas de tenter la Rubicon Rail avec. Vous pouvez voir l'ensemble de la traversée dans la vidéo ci-dessous.