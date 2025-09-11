Le conducteur de ce Cybertruck affirme avoir filmé un fantôme (+vidéo)

Un conducteur de Tesla Cybertruck affirme avoir filmé un « fantôme » au coin d’une rue. Mais certains internautes rappellent que le pick-up est déjà critiqué pour ses énormes angles morts. Alors, apparition surnaturelle ou simple défaut de visibilité ?

Les dashcams se sont imposées dans les véhicules modernes. Elles captent chaque détail d’un trajet et alimentent souvent des clips viraux. Dans le même temps, les gros pick-up aux lignes anguleuses posent un défi bien connu : la visibilité. Des montants de pare-brise épais, un pare-brise très incliné et un long tableau de bord peuvent créer des zones invisibles autour de la voiture. Sur la route, ces zones cachent parfois un piéton qui se trouve pourtant à quelques mètres.

Un conducteur de Tesla Cybertruck dit avoir immortalisé un fantôme avec la dashcam de son pick-up. Sur TikTok, l’auteur publie deux angles filmés au même instant. La caméra avant ne montre personne sur le trottoir ni sur la chaussée. Mais l’angle arrière côté conducteur affiche un homme en gilet haute visibilité, amputé de la main gauche, debout près du véhicule. La scène se poursuit pendant que la voiture tourne à gauche : la vue arrière laisse voir l’homme toujours immobile, téléphone en main, qui semble suivre du regard le départ du véhicule.

Le Cybertruck cumule des angles morts et des caméras perfectibles selon la vidéo

Plusieurs internautes avancent une explication simple : pas de spectre, mais un angle mort. Sur ce type de gabarit, les montants A peuvent masquer un piéton selon l’angle d’approche. La forme en rectangle et le capot haut n’aident pas non plus lors des virages serrés. D’après les commentaires, un décalage d’environ dix secondes entre la perte de vue de l’angle avant et l’entrée dans le champ latéral suffit pour qu’un piéton apparaisse soudain. Les captures montrent aussi l’homme lever son téléphone à la fin, ce que certains interprètent comme une réaction agacée à une quasi-collison manquée par le conducteur.

Le Cybertruck est déjà visé par des critiques sur la visibilité : caméras jugées moyennes par certains, montants épais, pare-brise très incliné. Des publications signalent de “gros” angles morts en milieu urbain. Dans ce contexte, la scène filmée ressemble davantage à un cas d’angle mort qu’à un phénomène paranormal. Le véhicule a d’ailleurs été conçu avec un rétroviseur central facilement démontable, qui semble surtout présent pour satisfaire les obligations légales d’homologation plutôt que pour offrir une réelle aide à la conduite.