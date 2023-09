La Xbox Series X va enfin bénéficier d’un Minecraft compatible raytracing

La version Xbox Series X/S de Minecraft est attendue depuis longtemps. Elle devrait arriver d'ici peu si l’on en croit les différents organismes de classification. Cette version devrait proposer le ray-tracing, déjà disponible sur PC.

Quand Minecraft sortira-t-il sur Xbox Series X et Xbox Series S ? Une question qui brûle les lèvres des fans, qui attendent fébrilement cette version. Selon les différents organismes de classification, cela ne devrait plus tarder.

En effet, Minecraft sur la nouvelle console de Microsoft a été approuvé par différents organismes, comme l’USK allemand ou l’ESRB américain. Cela signifie que la sortie est imminente, même si aucune date n’a pour l’instant été donnée. Bien évidemment, Minecraft a été approuvé tout public.

Minecraft va enfin avoir le droit à sa version next gen sur consoles

Aujourd’hui, si vous lancez Minecraft sur Xbox Series X/S, c’est en réalité la version Xbox One qui tourne. Une version certes très agréable, mais qui manque d’une fonctionnalité majeure : le ray-tracing, pourtant déjà présente sur PC.

C’est en mars 2020 que Minecraft a accueilli le ray-tracing sur ordinateur. Ceux qui ont une carte graphique compatible peuvent ainsi profiter d’effets de lumière et de reflets en temps réel, ce qui n’est pas le cas sur console actuellement (la Xbox Series X/S est pourtant compatible). Si ces effets ne changent pas drastiquement le jeu, ils flattent la rétine et proposent des paysages plus « réalistes ».

Il est quand même dommage que le jeu phare de Microsoft soit obligé de passer par la rétrocompatibilité pour fonctionner sur sa dernière console en date. L'erreur devrait être réparée. Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à une annonce d’ici peu, sans doute avant la fin de l’année 2023.

A lire aussi – Test Minecraft Legends : un passage au RTS réussi

Pour les trois du fond qui ont passé les quinze dernières années dans une grotte, Minecraft est un jeu pensé comme le bac à sable ultime. Développé par Mojang, le titre a été racheté par Microsoft en 2014 et est depuis devenu son titre emblématique, utilisé aussi bien pour le loisir que pour l’éducation. Le ray-tracing, pourtant pas indispensable sur un jeu en pixel art, a été intégré au logiciel en 2020, mais uniquement sur PC… pour l'instant.