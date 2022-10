La Xbox Series X est de retour en stock chez Cdiscount, vite !

Depuis leurs sorties en novembre 2020, les consoles dernière génération, PS5 et Xbox Series X, sont difficiles à se procurer. Bonne nouvelle : la Xbox Series X est de retour en stock ce jeudi 27 octobre 2022 chez Cdiscount. On vous dit comment profiter de ce bon plan.

La Xbox Series X de retour chez Cdiscount ce Jeudi 27 Octobre

Phill Spencer, responsable produit de la branche Xbox, a annoncé une nouvelle inquiétante. Les prix des Xbox devraient augmenter en 2023. Si vous comptez vous offrir la console de Microsoft, c’est donc le moment de vous la procurer avant cette hausse des prix. Deux ans après sa sortie, il n’est malheureusement toujours pas évident de trouver une console dernière génération comme la Xbox Séries X. Heureusement, nous vous avons déniché une belle offre chez Cdiscount qui remet en stock des packs Xbox Séries X avec une deuxième manette Xbox Series sans fil nouvelle génération pour 549,99€.

En résumé, le pack contient :

Une Console Xbox Series X – 1To

Une 2ème manette Xbox Series sans fil nouvelle génération Carbon Black ou Robot White.

Cdiscount propose également d'autres packs Xbox Series X avec des jeux, comme Halo Infinite ou Forza Horizon 5, et des casques.

🔎 La fiche technique de la Xbox Series X

La Xbox Series X est une console de jeu de salon dernière génération. Elle combine puissance, rapidité et compatibilité. Grâce à la rétrocompatibilité, elle permet de jouer à des milliers de jeux des précédentes consoles Microsoft comme la Xbox One, la Xbox 360 et même la Xbox originale.

Parmi les nouveautés marquante, la Xbox Séries X supporte la technologie de ray-tracing. Le rendu des reflets et de réfraction de la lumière est ainsi particulièrement réaliste rendant les graphismes tout simplement époustouflants.

En terme de puissance, la console intègre un CPU 4 fois plus puissant que celui de la Xbox One X et un GPU deux fois plus puissant que celui de la précédente console, assurant jusqu’à 12 TFLOPS de puissance.

Cette puissance permet l’apport de nouvelles technologies comme :

Variable Fresh Rate (VRR) qui permet d’optimiser constamment la fréquence d’actualisation des images pour assurer une meilleure netteté

qui permet d’optimiser constamment la fréquence d’actualisation des images pour assurer une meilleure netteté Variable Rate Shading (VRS) qui permet aux développeurs d’utiliser la puissance du GPU de manière plus intelligente en réduisant le taux d’ombrage dans les zones des images où cela n’affectera pas la qualité visuelle

qui permet aux développeurs d’utiliser la puissance du GPU de manière plus intelligente en réduisant le taux d’ombrage dans les zones des images où cela n’affectera pas la qualité visuelle Quick Resume qui offre la possibilité de relancer une partie qui a été mise en pause, même après un redémarrage de la console

qui offre la possibilité de relancer une partie qui a été mise en pause, même après un redémarrage de la console Auto Low Latency Mode (ALLM) et Dynamic Latency Input (DLI) qui permettent de réduire au maximum la latence et améliorent la vitesse d’affichage.

Enfin, la manette de la Xbox Series X a également été améliorée avec une nouvelle forme plus adaptée aux mains des joueurs. La croix directionnelle a aussi été revue pour assurer un meilleur confort d’utilisation.