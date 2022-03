La TV QLED Samsung QE65Q60A 65″ (164cm) est à prix canon !

Super prix sur la TV QLED Samsung QE65Q60A 65″ (164cm) du coté de Rue du Commerce. L'enseigne en ligne propose une réduction de 32% fait tomber son prix à 749 €.

Profitez sans plus attendre de ce bon plan TV vu sur le site Rue du Commerce. Pour une période indéterminée et dans la limite des stocks disponible, la TV QLED Samsung QE65Q60A 65″ (164cm) est affiché au prix imbattable de 749 €. C'est plutôt très intéressant sachant que ce modèle 2021 est généralement commercialisé 1 099 €. Cette offre vous permet donc de profiter d'une réduction non négligeable de 350 euros. A ce tarif, il est fort probable que les exemplaires en stock soient limités. Nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder si vous êtes intéressé.

Pour en venir aux caractéristiques techniques de cette TV Samsung QLED, cette dernière dispose d'une dalle de 65 pouces soit 164 cm. Compatible HDR, elle offre une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels, avec un rétroéclairage de type Edge-lit. Connectée, elle tourne sous le système maison de Samsung à savoir Tyzen OS. Le Wifi mais aussi le Bluetooth 4.2 sont également de la partie.

Coté connectique, nous avons droit à trois ports HDMI, deux ports USB, une entrée audio numérique (S/PDIF), une entrée Ethernet (RJ45). Grâce aux différents assistants vocaux qu'elle intègre, cette TV Samsung QLED peut-être facilement contrôlée avec votre voix. On retrouve en effet Alexa, Bixby ou bien encore l'Assistant Google. Enfin, elle dispose d'une garantie constructeur de 2 ans. Toujours utile en cas de panne.

