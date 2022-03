La TV QLED Samsung Q80A 65″ (164cm) est à un prix fou, vite !

Offre de folie à saisir sur la TV QLED 4K Samsung Q80A d'une diagonale de 65 pouces. Habituellement proposé à 1 699 €, une réduction de 600 € sur le site Rue du Commerce permet de s'en équiper sous la barre des 1 000 euros, à très précisément 999 €.

Ne perdez pas trop de temps si vous souhaitez profiter de ce bon plan qui permet d'acheter la TV Samsung QLED Q80A dans sa version 65 pouces. Dans la limite des stocks disponibles, Rue du Commerce la propose aujourd'hui au prix inédit de 999 €. C'est habituellement le tarif appliqué mais pour la variante 55 pouces. Là, vous avez le modèle 65 pouces (164cm) à un prix très avantageux, encore meilleur que celui que l'on a pu voir lors de la dernière édition du Black Friday : 999 € au lieu de 1 699 €.

Venons-en à présent aux caractéristiques techniques de cette TV Samsung QLED Q80A. Cette dernière est idéale pour le gaming tout comme pour la cinéma ou le sport. Parmi les quatre ports HDMI dont elle est équipé, un est certifié 2.1. Cela permet de la rendre compatible avec les fonctions ALLM et AMD FreeSync Premium Pro. C'est donc l'assurance de pouvoir jouer en 4K 120 FPS avec la PS5, mais aussi la Xbox Series X. C'est une dalle Full LED Long avec une fréquence de balayage de 100 Hz que l'on retrouve sur ce modèle.

Pour la partie audio, on retrouve un système à 2.2.2 canaux développant une puissance totale de 60W avec prise en charge du Dolby 5.1 et Dolby Digital Plus. Pour l'image, elle est compatible avec les technologies HDR10+, Upscalling 4K, et offre un pic de luminosité de 1 500 nits. Pas de problème donc si vous jouez dans une pièce lumineuse ou en plein jour.

Connectée, elle embarque aussi les assistants vocaux intelligents Google Assistant, Alexa, Bixby et AirPlay 2. Enfin, elle tourne sous Tyzen OS, l'interface maison de Samsung qui permet à l'instar d'Android TV d'accéder à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Molotov TV, MyCanal et bien d'autres encore.

