La TV OLED 4K LG 55C1 (139 cm) passe sous les 1000 € pour le Black Friday Cdiscount, vite !

Bon plan immanquable pour le Black Friday Cdiscount ! La TV OLED 4K LG C1 dans sa diagonale 55 pouces s'affiche sous la barre des 1 000 euros, à très précisément 974,99 euros. Une offre à saisir d'urgence, susceptible d'expirer dans les heures qui viennent !

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 55″ (139 CM)

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER EN 65″ (164 CM)

Alors que le début du Black Friday Cdiscount est programmé ce jeudi 25 novembre 2021 à partir de 17 heures, l'enseigne en ligne n'attend pas et dégaine une offre de folie portant sur l'un des meilleurs téléviseurs OLED de 2021. Le LG C1 en diagonale de 55 pouces (139 cm) que l'on trouve généralement à 1 599 € voit son prix chuter à 999,99 €. Il chute à 974,99 € avec le code promo MOINS25EUROS. Nous vous conseillons de ne pas trop tergiverser si vous souhaitez vous en équiper à ce tarif très avantageux.

Si vous souhaitez l'acquérir en 65 pouces (164 cm), c'est du coté de Rue du Commerce qu'il faut vous tourner. La LG 65C1 y est vendue au meilleur prix pour le Black Friday, tous commerçants confondus : 1 489 € au lieu de 1 699 €. Le code promo mentionné précédemment donne également droit à 25 euros de remise supplémentaires.

Concernant ses caractéristiques, ce LG OLED55CA, est une TV 4K disposant d'une dalle OLED 4K avec une fréquence de balayage de 100 Hz. On retrouve 4 ports HDMI certifiés 2.1, indispensables pour profiter de la puissance et des fonctionnalités présentes sur les consoles nouvelle génération que son la PS5 et la Xbox Series X (VRR, ALLM, eARC, G-Sync et FreeSync).

Il intègre en outre la technologie d'amélioration de l'image Dolby Vision IQ mais aussi celle d'amélioration du son, Dolby Atmos. Le Dolby Vision IQ ajuste intelligemment les réglages d’image en fonction du type de contenu et des conditions d'éclairage tandis que Dolby Atmos offre un son surround immersif – une association puissante pour créer une véritable expérience cinéma.

Connectée, cette TV OLED tourne sous l'interface maison LG webOS, et propose trois assistants vocaux : ThinQ pour vous simplifier la navigation et le paramétrage de votre TV au quotidien via la reconnaissance vocale. – Google Assistant et Amazon Alexa pour faire des recherches encore plus poussées et contrôler vos objets domotiques compatibles.

