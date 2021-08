La Tesla Model S Plaid laisse sa place de voiture électrique la plus rapide du monde à la Rimac Nevera

Détenant le record de vitesse pour une voiture électrique depuis plusieurs mois, la Model S Plaid s’est finalement inclinée face à une nouvelle venue, la Rimac Nevera. Cette dernière a parcouru 400 m en 8,48 secondes, soit beaucoup moins que la Tesla qui a mis 9,27 secondes.

Contrairement aux autres véhicules Tesla, quand on parle de la Model S Plaid, on préfère parler de sa vitesse incroyable plutôt que de ses fonctionnalités à bord. Il faut dire que depuis son apparition sur les pistes, la voiture impressionne. En juin, c’est pas moins de deux records du monde qu’elle brise sur l’asphalte. D’abord, le 400 m en 9,2 secondes, puis, quelques jours plus tard, le 0 à 100 km/h en 1,98 seconde. Rapidement, elle est sacrée voiture électrique la plus rapide du monde.

Mais son règne n’aura pas duré longtemps. Nouvelle venue sur le secteur de l’électrique sportive, la Rimac Nevera a de quoi faire trembler la Model S Plaid. Quatre moteurs électriques d’une puissance de 1914 chevaux, pneus Michelin Pilot Sort 4S, poids léger de 2146 kg… En comparaison, la voiture de Tesla ferait presque pâle figure avec ses 1020 chevaux et ses 2192 kg. Forcément, cette dernière n’a eu d’autre choix que de laisser sa première place à la Rimac Nevera.

Sur le même sujet : Une Tesla Model S Plaid prend feu subitement, son conducteur a frôlé la mort

La Rimac Nevera pulvérise le record du 400 m de la Model S Plaid

Les Youtubeurs de la chaîne DragTimes ont voulu vérifier des promesses faites par la voiture croate. Ils n’ont pas été déçus, puisqu’il ne lui a fallu que 1,9 seconde pour atteindre 96 km/h (100 mph). Cet écart se creuse encore sur la fameuse épreuve du 400 m, où il n’a fallu que 8,58 secondes à la Rimac Nevera pour franchir la ligne d’arrivée. L’aileron rétractable de la Model S Plaid ne lui a pas été d’une grande aide, puisqu’elle est arrivée derrière avec 9,27 secondes. Le nouveau record du monde est donc désormais détenu par sa rivale.

La voiture de Tesla peut au moins se consoler sur un domaine où elle bat à plates coutures la Rimac Nevera : son prix. Les deux véhicules sont en effet difficilement comparables sur ce sujet, puisque la première est vendue à 129 990 dollars, tandis que la seconde n’est disponible qu’à 2,4 millions de dollars. De plus, l’année prochaine devrait voir l’arrivée sur les pistes de la Tesla Roadster, elle aussi super championne de vitesse. L’occasion de remettre le titre en jeu.