Twitter : Elon Musk a licencié les responsables des notifications, maintenant elles ne fonctionnent plus

Les témoignages de membres de Twitter rencontrant des problèmes avec leurs notifications sont toujours plus fréquents. Ils affirment qu’aucun message n’y apparaît.

Tout le monde n’est pas concerné par cette panne du service. C’est peut-être normal pour les membres se contentant de lire leur fil. Ça l’est moins lorsqu’il s’agit d’un compte suivi par des millions d’utilisateurs. « J'ai hâte que quelqu’un me mentionne ! ». L’un des fondateurs de Twitter, Biz Stone, a publié ce message sarcastique pour souligner le problème.

Can’t wait until someone mentions me! pic.twitter.com/QR7aTcZMe9 — Biz Stone (@biz) December 6, 2022

Sa rubrique de notifications est complètement vide et affiche « Rien à voir ici. Pour le moment ». Il est suivi par 2,6 millions de followers, autant dire que l’hypothèse d’une absence totale de notifications est hautement improbable pour un membre aussi influent de la communauté.

Les problèmes techniques s'accumulent pour Twitter, Elon Musk a viré trop d'ingénieurs

Twitter ne semble pas encore avoir résolu le problème, et la compagnie ne répond pas aux sollicitations des journalistes. C’est que l’anecdote est gênante. Depuis qu’Elon Musk a repris les rênes du réseau social, il enchaîne les décisions malheureuses et casse tout ce qu’il touche. Il change le système des copyrights : des films entiers se retrouvent sur la plateforme. Il tente d’instaurer un système de vérification payante : les trolls et les hackers prolifèrent sur le service. Nombre d’observateurs affirment que Twitter ne rencontrerait pas tous ces problèmes techniques si le tout-puissant PDG n’avait pas licencié la moitié des employés. Les notifications cassées ne seraient que le dernier exemple de l’inconséquence de l’homme d’affaires canadien.

Twitter Spaces, la fonctionnalité qui permet de lancer des conversations en audio, serait également en panne depuis près d’une semaine. La compagnie reste silencieuse à ce sujet, car il se murmure que les ingénieurs responsables de ce service sont partis lors de l’une des déjà nombreuses vagues de licenciement initiées par Elon Musk. Rappelons que Twitter a ainsi perdu plus de la moitié de ses employés. De l’ingénierie aux ressources humaines en passant par le service commercial, toutes les divisions de la compagnie sont affectées par ces départs brutaux. Dans ce cadre, on s’en doute, les déboires de Twitter sont loin d’être finis, et de nombreuses histoires concernant les dysfonctionnements de la plateforme devraient faire surface dans les semaines à venir.