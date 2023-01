La souris MX Master 2S sans fil avec son tapis est à prix canon chez Cdiscount pour les soldes

Les soldes d’hiver 2023 viennent officiellement de commencer et les bons plans high-tech sont déjà nombreux. Cdiscount propose actuellement la Souris MX Master 2S sans fil de Logitech avec son tapis à seulement 49,90€, soit moins cher que la souris seule.

Grâce à son design bombé qui épouse bien la paume de la main, sa grande taille et son poids, la Logitech MX Master 2S est une souris polyvalente et particulièrement confortable et précise.

Doté de 7 boutons différents, c’est une souris complète qui offre de nombreuses fonctionnalités pour gagner en efficacité. Sur ce modèle, la molette à défilement est un gros point fort. En effet, en fonction de la force d’impulsion que vous donnez avec le doigts, la souris s’adapte automatiquement et vous permet de passer d’un mode de défilement par paliers (quand vous faites défiler lentement) à un mode de défilement ultra-rapide (quand vous faites un mouvement rapide sur la molette). En utilisant le logiciel Logitech Options, vous avez la possibilité de personnaliser le fonctionnement des touches de votre souris.

La souris sans fil MX Master 2S de Logitech fonctionne à une distance maximum de 10 mètres. Grâce à son capteur de précision Darkfield 4 000 dpi, elle peut s'utiliser sur quasiment toutes les surfaces, y compris le verre.

Sa charge rapide vous permet de bénéficier d’une journée complète d’autonomie en seulement trois minutes de recharge avec le câble micro-USB. La batterie pleine peut durer 70 jours. La technologie Logitech FLOW facilite également le transfert de contenu entre 3 dispositifs. Vous pouvez ainsi facilement basculer d'un ordinateur à l'autre pour transférer vos fichiers.

Pour brancher la souris, rien de plus simple. Elle peut être connectée à votre ordinateur via le récepteur Unifying fourni ou via Bluetooth. Elle est compatible avec Windows 7, Windows 8, OS X 10.10 Yosemite, IPadOS 13.1 ou ultérieur.

Le pack proposé par Cdiscount à 49,90€ pendant les soldes contient la souris + le tapis de souris.

