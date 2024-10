La souris gaming Razer Basilisk V3 est à -65%, vite !

Les gamers sont à l’honneur sur Amazon avec un bon plan qui devrait vous plaire ! La Razer Basilisk V3, habituellement en vente à 84,99 €, passe à 29,69 € seulement ! C’est un prix sacrifié pour cette souris gaming RGB ergonomique.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Tous les gamers le savent, un bon setup de gaming ne peut être complet sans une souris performante. C’est l’accessoire indispensable si vous voulez améliorer votre skill. Les meilleurs modèles sont aussi les plus chers mais heureusement, avec les promotions, vous pouvez les avoir à prix réduit.

La Razer Basilisk V3, normalement en vente à 84,99 €, est actuellement affiché à 29,69 € ! Profitez-en pour vous équiper à prix défiant toute concurrence.

Razer Basilisk V3 : une souris gaming polyvalente et personnalisable

Vous cherchez une souris gaming à prix abordable pour compléter votre setup sans vous ruiner ? Avec son design très affirmé et son éclairage RVB entièrement personnalisable, la Razer Basilisk V3 est faite pour vous.

Son capteur optique 26K DPI Razer Focus+ permet une réactivité exemplaire. Vous pouvez ainsi jouer avec précision, au pixel près. La Razer Basilisk V3 dispose par ailleurs de 11 boutons programmables. Vous pouvez donc configurer votre souris selon vos besoins et selon vos jeux.

La molette Razer HyperScroll vous donne la possibilité de choisir entre le mode défilement libre pour faire défiler rapidement vos page et le mode cranté tactile pour plus de précision. C’est par exemple plus pratique pour faire défiler votre inventaire. Le mode intelligent permet de passer d’un mode à l’autre automatiquement.

Ce modèle dispose de 11 zones d’éclairage Razer Chroma RGB personnalisables. Vous pouvez ainsi choisir la couleur pour chaque zone parmi les 16,8 millions de couleurs et effets lumineux disponibles.

Avec ses caractéristiques haut de gamme et son prix réduit, la Razer Basilisk V3 est un excellent choix pour vous équiper sans vous ruiner.