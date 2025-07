Test Razer Deathadder V4 Pro : cette souris est la nouvelle référence du jeu compétitif

Razer lance une nouvelle version de sa souris phare dédiée au jeu compétitif : la Razer Deathadder V4 Pro. Un mulot qui mise sur sa légèreté, ses performances et son ergonomie. Est-ce le nouvel incontournable du segment ? Nous l’avons testée pour vous.

Dans son catalogue, Razer propose des souris adaptées à tous types d’usages. Ainsi, nous y trouvons la Naga pour les joueurs de MMO, la Vertical Edition pour ceux qui veulent de l’ergonomie ou encore la Basilisk qui mise sur le confort absolu. La nouvelle Deathadder V4 Pro, pour sa part, cherche à séduire les adeptes de compétitivité.

Elle se démarque par son design ergonomique, par son poids plume, mais aussi par ses performances avec un capteur pouvant aller jusqu’à 45 000 DPI. La souris idéale pour ceux qui veulent performer sur Warzone ou Valorant ? Réponse dans notre test.

Prix et disponibilité

La Deathadder V4 Pro est disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Elle est affichée au tarif de 179,99 euros. Un prix cohérent pour un produit de ce type, même si on pourrait arguer que presque 200 euros pour une souris, cela reste un peu cher. Notons qu’il n’y a pas de déclinaisons, donc un seul modèle commercialisé.

Razer Deathadder V4 Pro Connectivité Filaire ou 2,4 Ghz Autonomie 1000 Hz : 120 heures

8000 Hz : 18 heures Polling Rate Jusqu'à 8000 Hz

Capteur Jusqu'à 45 000 DPI

900 IPS

85G Boutons 6

Clics et molette optiques Profil embarqué 1 Poids 56 grammes Dimensions 128 x 68 x 44 mm Ergonomie Pour droitiers uniquement Prix 179 euros

On ne change pas un design qui gagne

Si vous avez déjà eu la Deathadder V3 Pro entre les mains, vous connaissez la V4 Pro. Razer a en effet conscience de l’efficacité de sa gamme, et a donc décidé de reprendre trait pour trait la ligne de son modèle pour ce produit, en effectuant quelques ajustements très minimes. Une décision aussi logique qu’appréciable.

La souris est un vrai plaisir à prendre en main. La forme bombée de son capot, le convexe très léger du flanc, idéal pour le pouce, la présence des deux boutons supplémentaires parfaitement placés… nous n’avons rien à dire, tout est nickel. On note la présence de deux larges patins sous le châssis qui garantissent une glisse optimale. Mais sa plus grande force, c’est son poids de 56 grammes. Certains préfèrent les souris plus lourdes, mais pour les adeptes de FPS ou MOBA compétitifs, c’est un argument de choix. On déplorera juste des boutons principaux un peu rudes sous les doigts, mais surtout bruyants (jusqu’à75 Db). Des écueils propres aux clics optiques, mais un choix assumé de Razer pour augmenter les performances, nous allons le voir plus bas.

La grosse nouveauté de cette édition V4 Pro, c’est le dongle. Désormais en forme de demi-sphère (bien plus esthétique sur un setup), il affiche trois leds qui passent du vert au rouge. Par défaut, ils signalent (de gauche à droite) la qualité de connexion, le niveau de batterie ainsi que le polling rate. Bien évidemment, il est possible de modifier cela dans les paramètres de Razer Synapse.

Ce dongle lumineux représente une excellente idée, puisqu’il permet de voir en un coup d’œil les informations essentielles. Enfin, notons l’absence de Leds RGB dans la souris. Ce n’est pas un défaut, mais c’est une petite chose à savoir avant achat, et qui pourrait surprendre ceux adeptes de setup très esthétiques.

La Deathadder V4 Pro est une souris confortable en jeu, et surtout efficace. On apprécie sa forme ergonomique bien pensée. Même avec nos grosses paluches, on adore l’utiliser. Seul gros défaut, elle n’est disponible que pour les droitiers. Nous avons passé du temps à jouer avec et il va sans dire que l’expérience fut agréable (malgré notre niveau catastrophique sur Warzone ou Valorant). Sur l’ergonomie, c’est une mission réussie pour Razer. Mais attention, le design ne fait pas tout, puisque la réussite réside également au niveau de la technique.

Une souris techniquement performante

Razer a mis le paquet sur la partie technique de sa souris. Le but assumé est d’en faire le meilleur mulot du marché en ce qui concerne l’esport. Ne jouons pas le suspense, puisque le pari est réussi.

Pour arriver à ce résultats, Razer a travaillé sur plusieurs points précis. Le premier, c’est le polling rate. Réglé à 1000 Hz par défaut, il peut monter jusqu’à 8000 Hz. Pour simplifier au maximum, cela signifie que la souris envoie des données au PC 8000 fois par seconde. La conséquence est notable sur les jeux ultra compétitifs tels Valorant ou CS, puisque le temps de réaction est instantané. Cela ne sautera pas aux yeux des joueurs occasionnels, mais la chose est notable pour ceux qui veulent performer.

Le deuxième chantier a été réalisé au niveau du capteur optique. Capable de supporter une accélération de 85G et disposant d’un DPI allant jusqu’à 45 000 (modifiable via Synapse), il a également le mérite d’avoir une sensitivité réglable via un graphique. Par exemple, le joueur peut opter pour des mouvements classiques, ou prédictifs pour améliorer ses performances. L’un des autres gros plus de cette Deathadder V4 Pro, c’est la possibilité de la tenir en biais sans perdre le capteur. C’est un détail, mais certains joueurs aiment la tenir dans cette position (au détriment de leur canal carpien). Tout cela, c’est un peu over the top pour les joueurs lambda, mais peut faire la différence pour les pro-gamer. Nous, on apprécie particulièrement la largesse dans la personnalisation. Du beau travail.

Le dernier gros point sur lequel a travaillé Razer concerne les boutons principaux et la molette, tous optiques. Ce n’est pas vraiment une nouveauté, ni une exclusivité, mais c’est toujours bon à avoir, et le gain par rapport au clic mécanique est immense. Ainsi, nous n’avons pas de ratés en cliquant ou en bougeant la molette. Pour cette dernière, c’est particulièrement utile dans les FPS, quand on doit changer d’arme à la volée. Il peut arriver que la molette enregistre un mouvement supplémentaire par erreur avec l’inertie, et donc nous sélectionne le mauvais fusil. Cela n’arrive pas avec la Deathadder V4 Pro. Testé et approuvé dans des jeux très nerveux, tels Doom The Dark Ages ou encore Valorant.

Niveau autonomie, Razer tient ses promesses. En mode 8000 Hz, la souris dépasse les 16 heures avant de tomber à plat. Notons que ce mode n’est nécessaire que dans les jeux compétitifs, et donc pas utilisé constamment. Pas forcément utile de monter jusque-là dans des titres plus chills, comme World of Warcraft ou encore Civilization VII. En 1000 Hz, Razer annonce 120 heures. Nous avons utilisé la souris pendant 15 jours et nous n’avons toujours pas eu besoin de faire de recharge dans ce mode. La promesse est donc tenue.

Alors, on achète ?

La Razer Deathadder V4 Pro est sans conteste une excellente souris. Ergonomie quasi-parfaite, partie technique impeccable, elle a aussi le mérite de se montrer très plaisante au quotidien. Nous l’avons utilisée pendant une quinzaine de jours et nous avons adoré l’expérience. Que ce soit pour le jeu compétitif ou pour le jeu plus occasionnel, elle se montre très plaisante.

Alors, on achète ? Pour ceux qui veulent de la performance, c’est indéniable : la Deathadder V4 Pro représente un choix logique pour ceux qui veulent tout casser sur des titres compétitifs, pour les joueurs qui, par plaisir ou ambition, souhaitent se hisser au plus haut niveau. Pour les autres, c’est-à-dire ceux qui jouent en dilettante ou qu’à des jeux solos, la Deathadder représente aussi un choix cohérent, mais peut-être pas le plus adapté. Ce serait comme opter pour une Ferrari pour rouler dans les rues de Paris. Par exemple, ceux en quête de confort peuvent plus se tourner vers la Basilisk V3 Pro, tellement plaisante au quotidien.

En résumé, Razer livre une excellente souris. Un produit techniquement irréprochable et très agréable à l’utilisation. Un mulot qui deviendra vite incontournable dans le monde des jeux compétitifs. Reste le prix, élevé, mais qui se montre tout de même justifié au vu du travail accompli.