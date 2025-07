Android cache un nouveau menu secret qui change tout sur votre téléphone

Un menu technique caché d’Android vient d’être entièrement réorganisé. Cette mise à jour surprise rend l’accès aux informations du téléphone plus simple et plus clair. Un changement discret, mais qui en dit long sur la direction prise par Google.

Alors que tous les regards sont braqués sur Android 16 et ses nombreuses nouveautés, d’autres ajustements plus discrets apparaissent en coulisses. Cette nouvelle version de l’OS a été lancée plus tôt que prévu et apporte des fonctionnalités majeures comme des notifications en temps réel, des appels améliorés pour les utilisateurs d’aides auditives et un multitâche inspiré des ordinateurs sur tablette. Cette version, déjà disponible sur les modèles Pixel récents, introduit aussi un nouveau design plus arrondi et des options de sécurité renforcées. Mais en parallèle, Google continue de peaufiner certains outils avancés, qui sont souvent réservés aux utilisateurs les plus avertis.

Les versions d’Android intègrent depuis longtemps des menus cachés accessibles grâce à des codes spéciaux entrés dans le composeur téléphonique. Parmi eux, le ##4636## permet d’accéder à des réglages détaillés comme le verrouillage du réseau ou les statistiques d’utilisation. Android 16 ne se limite pas aux grandes nouveautés visibles : la mise à jour inclut aussi un design repensé pour les notifications, des regroupements plus clairs et de nouvelles protections pour les connexions. Dans ce contexte, Google a discrètement remanié un menu secret, en introduisant une nouveauté appelée « Phone Information V2 » pour mieux organiser toutes ces données techniques.

Android crée un nouveau Phone Information V2 avec des onglets séparés pour tout contrôler

D’après Android Authority, cette nouvelle section divise désormais les informations techniques en quatre catégories distinctes : Device Details, Data & Network, Satellite et IMS. Chaque onglet regroupe des données précises, rendant la lecture beaucoup plus simple pour ceux qui veulent vérifier les détails du réseau ou les composants matériels.

L’apparition d’un onglet Satellite est particulièrement surprenante et laisse penser que Google prépare de futures fonctionnalités liées à ce type de connectivité, encore peu répandu sur les smartphones Android.

Ce réagencement marque une volonté de rendre ces informations plus accessibles, sans tout afficher sur une seule page confuse. Le menu Phone Information V2 n’est pas encore actif pour tous, mais il pourrait être intégré dans les prochaines mises à jour stables. En parallèle, Android 16 regroupe les notifications, améliore les appels et rend le multitâche sur tablette plus fluide, renforçant encore l’intérêt pour cette nouvelle version. Ces améliorations montrent que Google continue d’enrichir son système, même dans des recoins que peu de gens explorent habituellement.