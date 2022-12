La Samsung Galaxy Watch5 Pro avec des Galaxy Buds 2 au prix le plus bas chez Darty !

Faites-vous plaisir pour célébrer la fin de cette année grâce à Darty ! L'enseigne vous propose en ce moment un pack avec une Galaxy Watch5 Pro et des Galaxy Buds 2 à prix mini. Découvrez ci-dessous comment profiter de -150€ de réduction et de 70€ de remboursement sur la montre connectée et les écouteurs sans fil.

Découvrir l'offre chez Darty

Vous cherchez un cadeau de dernière minute avant la fin de l'année ? Vous souhaitez tout simplement vous faire plaisir ? Bonne nouvelle : chez Darty, les bons plans se multiplient et vous permettent d'économiser des sommes conséquentes tout en profitant d'appareils High Tech haut de gamme.

Parmi toutes les offres, nous avons notamment trouvé un pack très intéressant contenant une Samsung Galaxy Watch 5 Pro et des Galaxy Buds 2. Pendant quelques jours chez Darty, la montre connectée et les écouteurs sans fil sont disponibles avec une réduction de -150€ !

Vous pouvez ainsi vous procurer le pack pour seulement 469,99€ au lieu de 619,99€. Et ce n'est pas tout.

En prime, Darty vous propose également :

4 mois d'abonnement offerts pour Deezer Premium ou Famille (au choix)

Un remboursement de 70€ après l'envoi d'un dossier depuis le site de Samsung.

In fine, le pack vous revient pour seulement 399,99€ et vous économisez au total 220€ !

La Samsung Galaxy Watch5 Pro : un concurrent de taille pour les Apple Watch

On a testé la Galaxy Watch5 Pro en septembre dernier et notre conclusion était sans appel : avec une moyenne de 4,5/5, elle fait clairement partie des meilleures montres connectées sur le marché aujourd'hui.

Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

Un écran de 1,36″ Super AMOLED

Une étanchéité jusqu'à 50m

1,5Go de stockage SSD

Un processeur ExynosW920

Clairement haut de gamme, cette montre propose une belle autonomie avec une navigation fluide et réactive. Ses fonctions sont nombreuses et vous trouverez votre bonheur que vous cherchiez des services autour du sport ou de la santé. Côté design, elle fait aussi un sans-faute. Elle est légère et élégante et propose plusieurs modèles de bracelets interchangeables avec des cadrans personnalisables.

Pour en savoir plus sur cette montre, rendez-vous sur notre test complet de la Galaxy Watch5 Pro.

Dans ce pack, Darty vous propose également des Galaxy Buds 2 avec une très bonne isolation passive, la charge filaire rapide, un design de qualité et une excellente réduction active du bruit.

Pour en savoir plus sur les écouteurs sans fil, rendez-vous sur notre test complet des Galaxy Buds 2.