Darty fête Noël et propose le PC portable HP 15s avec une remise de -200€ !

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter du PC portable HP Laptop 15S-FQ4025NF avec une remise incroyable de -200€ ! On vous explique tout ce que vous devez savoir sur l'offre ci-dessous.

La fin d'année est toujours une occasion en or pour faire le plein de bonnes affaires. Les magasins sont, en effet, nombreux à profiter de cette période pour proposer des prix bas sur de nombreux produits. Parmi eux, on trouve Darty qui casse ses prix, notamment sur son rayon High Tech.

Ainsi, en cherchant sur le site, on a trouvé une offre de Noël qui saura convaincre le plus grand nombre : le PC portable HP Laptop 15S-FQ4025NF avec une remise de -200€. Vous pouvez ainsi vous procurer le PC portable pour seulement 549,99€ au lieu de 749,99€.

En prime, l'enseigne propose plusieurs cadeaux pour tout achat du PC portable :

Une remise supplémentaire de 68€ pour l'achat de Microsoft 365 Personnel.

Jusqu'à 70€ de remise immédiate supplémentaire pour toute souscription d'une offre Bbox (valable jusqu'au 31 décembre prochain inclus).

Augmentez votre productivité sans vous ruiner avec le PC HP 15S

Avec ce PC portable, vous pouvez rester connecté toute la journée et augmenter votre productivité très facilement. Il offre en effet une batterie longue durée avec un écran 15,6″ Full HD à bord étroit pour une immersion au top dans tous vos contenus. Vous pouvez ainsi travailler ou vous distraire comme vous le souhaitez.

Côté performances, il est doté d'un processeur Intel Core i5 11ème génération et de 8Go de RAM. Il offre ainsi des performances fiables et peut vous suivre dans le gaming et le travail, qu'importe vos activités professionnelles.

Récent, il est d'ores et déjà sous Windows 11 et vous fait profiter de la version la plus moderne du système d'exploitation. Enfin, il offre un large réseau de connectivité avec notamment une carte WiFi 802.11ac, la technologie Bluetooth 5, un port HDMI, un lecteur de carte SD multiformat, 2 ports USB SuperSpeed et 1 port USB SuperSpeed Type C.